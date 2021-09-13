ÖMER KARAHAN

‘Hülya’ filmindeki performansıyla İran’da sükse yapan Hülya Diken, şimdi de İran’ın fenomen dizisi ‘Made in İran’da rol alıyor. Ali Burak Ceylan ise Tataristan’ın Kazan şehrinde düzenlenen festivalin onur konuğu oldu

Los Angeles'ta düzenlenen Midsummer Scream Halloween Festival kapsamında seyirciyle buluşan 'Necroman' isimli korku filmindeki performansıyla adından bahsettiren oyuncu Hülya Diken, geçtiğimiz yıl İran yapımı 'Hülya' adlı romantik komedide boy göstermişti.



Güzel oyuncu, şimdi de İran'da üç sezondur fenomen olan 'Made in İran' adlı polisiye dizide rol alacak. Dizinin Türkiye'de çekilecek olan yeni sezonunda Türk polisi 'Ayla'ya hayat verecek olan Diken, şöyle konuştu:



"Önce festivalden ödüllerle dönen bir film... Ardından İran'da tesadüfen benim adımı taşıyan bir sinema filmi ve şimdi dizi. İran halkı beni sevdi, ben de onları sevdim. Haftaya İstanbul'da set var, heyecanlıyım." Diken, dizide Mohammad Reza Golzar, Amin Hayaiee, Pouria Poursorkh gibi tanınmış isimlerle kamera karşısına geçecek.



KIRMIZI HALININ AĞIR KONUĞU

Genç oyuncu Ali Burak Ceylan, Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin Kazan şehrinde düzenlenen Kazan Müslüman Film Festivali'nin onur konuğu oldu.



'Diriliş: Ertuğrul' dizisiyle oyunculuğa adım atan, 'Kalp Atışı', 'Kara Sevda' gibi dizilerdeki performansıyla dikkat çeken oyuncu, festivalde büyük ilgi gördü. Kırmızı halıda poz veren yakışıklı oyuncu, oyunculukla ilgili söyleşiye de katıldı.



ZEKİ MÜREN'DEN İLHAM ALDI PANKARTLA SAHNEYE ÇIKTI

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bu yıl 90'ıncı kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda gerçekleşen ve 30 bin kişinin katıldığı konserinde sevenlerine sürpriz yaptı.



Zeki Müren'den esinlenerek taç şeklindeki 'Canım Ege'me saygımla geldim' yazılı pankart ile sahneye çıkan Derici; "Yıllar önce Sanat Güneşi'miz Canım Ege'me yazılı pankartıyla çıktı, bugün ben de sizleri böyle selamlamak istedim" diye konuştu.



'BACAKLARIM İNCELDİ PSİKOLOJİM DÜZELDİ'

İrem Derici, Özlem Posbaşoğlu'nun sahibi olduğu Imperial'ın İzmir şubesinin açılışına katıldı.



Derici, "Özlem ile tanıştıktan sonra bacaklarımdan 12 cm. gitti, psikolojim değişti" diye konuştu.