ÖMER KARAHAN

GÜNAYDIN özel haberleriyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Dün de Burak Sergen'in uğradığı ihanetin görüntülerini manşetine taşıdı. Muhabir arkadaşımız Evren Abdullahoğlu, günlerce Sergen'in eşi Nihan Ünsal'la iş insanı sevgilisi Özer Kocer'i takip etti ve onları farklı yer ve mekanlarda birlikte görüntüledi.

Sergen'in dört ay önce evlendiği ve kendisinden 28 yaş küçük olan eşi Nihan Ünsal, görüntüler sonrası yaptığı açıklamada mağduru oynadı. Ancak o kadar komik duruma düştü ki gerçekten vay haline... Ünsal, İzmirli sevgilisi Özer Kocer ile çekilen fotoğrafların eski olduğunu iddia etti. Böylelikle kamuoyu oluşturup akılları bulandıracak ve yaşanılan rezaleti örtbas edecekti.



HER ŞEY YENİ VE GÜNCEL

Ancak günümüz teknolojisi o denli gelişmişken Nihan Ünsal, baltayı taşa vurdu. Bir anlık panikle olayın sabahında kendince mağduru oynayıp geveledi. Burak Sergen bu ihanetin üzerine eşiyle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırmışken; Ünsal, algı oluşturma mücadelesine girdi... Bu arada Ünsal, Sergen koronavirüsle hastanede yaşam savaşı verirken bile İzmirli sevgilisi ile sık sık buluşuyormuş.

Neyse... Şimdi sizinle Ünsal'ın 'eski' dediği fotoğrafların tarih ve saat kodlarını paylaşacağım. Aldatmanın kronolojisine sizler de vakıf olacaksınız...



GÜNAYDIN'ın acar muhabiri Evren, aldığı istihbaratın izini sürmek için 1 Ekim Cuma günü saat 23.38'de İstanbul Havalimanı'nda Nihan Ünsal ile Özer Kocer'i fotoğrafladı. Fotoğraf karesinde sevgililer havalimanında 35 plakalı Mercedes marka beyaz araca valizlerini yerleştiriyordu.

İkili, aynı gece saat 23.56'da havalimanı ile köprü yolu üzerinde, yandan OGS-HGS ücretli yol geçişine tersten girmeye çalışırken görüntülendi.

2 Ekim Cumartesi saat 23.22'de Aqua Florya'da bir mekanda Nihan Ünsal ile Özer Kocer arkadaşlarıyla otururken görüntülendi. Ardından aşıklar kaldırımda el ele yürüyüş yapıp araca binerken objektiflere takıldı.

Ayrıca ikilinin mekanda oturdukları sırada çekilmiş sadece fotoğrafları yok, videoları da var. Hepsi muhabirimiz Evren Abdullahoğlu'nda mevcut.

Anlayacağınız Nihan Ünsal'ın dediği gibi 'eski' olan bir şey yok ortada. Her şey güncel, her şey yeni!

Ayrıca havalimanı, ücretli yol geçişi, AVM ve restoran kamera kayıtları da bu yasak aşk ve ihaneti belgeliyor.

Bunları böyle detaylı bir şekilde anlatmak hiç keyif vermedi ne yalan söyleyeyim... Nihan Ünsal böyle bir yalana sarılmasaydı bunu yapmazdım. Keşke hiçbir açıklama yapmayıp ya sessizliğe gömülseydi ya da Burak Sergen'in yanına gidip özür dileseydi...

Ayrıca muhabir arkadaşımızı da, tekdüze, rutin, sıradan olmayan istihbarat ve takiple böyle bir habere imza attığı için tebrik ederim.