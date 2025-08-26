ÖMER KARAHAN

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İstanbul'da bulunan EspressoLab'in Bebek şubesini ziyaret etti. Büyükelçi Barrack ve Esat Kocadağ ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Kocadağ, Instagram hesabında Tom Barrack ile 2015 yılında EspressoLab'in Taksim'deki şubesinde tanıştığını belirtti. İkilinin kahve eşliğinde süren sohbetleri keyifli anlara sahne oldu.

Kocadağ, 2015 yılındaki buluşmadan bugüne markanın katettiği yolu anlattı. Büyükelçi de büyük bir merak içinde onu dinledi. Çekilen fotoğrafta ABD Büyükelçisi'nin yüzündeki gülümseme dikkat çekiciydi. Bu arada Esat Kocadağ, nazik ziyaret ve sohbet için Büyükelçi Barrack'a teşekkür etti.



EĞLENCE BENİM AYAĞIMA GELSİN

Son dönemin yeni modası evde eğlence! Kalabalık arkadaş grubuyla dışarıda buluşmaktan sıkılanlar, artık konseptini kendilerinin belirlediği ev partileri veriyor.

Hatta sosyal medyada birçok müzisyen ve sanatçı "İster evinize, ister işyerinize gelip sizi eğlendirelim" diye reklam yapıyor. Bu moda şu sıralar sosyete dünyasında da çok yaygın.





Ünlü işkadını Aslı Sarar Aydın da geçen hafta doğum günü için villasında bir parti verdi. Mekana çağrılan sanatçılar, sanat müziğinden türkülere kadar birbirinden renkli repertuvarla bir araya gelen sosyetik isimlere unutulmaz bir gün yaşattı.



PARA KAZANMAK İÇİN YAPILAN BU DURUM BİR İSTİSMAR

Kadıköy Boğası olarak tanınan fenomen Mustafa Başaran'ın hayatını konu alan Kadıköy Boğası filminin geçtiğimiz gün yapılan galası sosyal medyada gündem oldu.

Galanın ardından zihinsel engeli bulunan Mustafa Başaran'ın istismar edildiğine dair pek çok yorum yapıldı. Gerçekten görüntüleri izlediğimde benim de kanım çekildi. Sırf birileri para kazansın diye Mustafa Başaran'ı böylesine zor bir durumun içine sokmak içler acısı bir durumdu… Durumun sempatik hiçbir tarafı yokken sergilenen tutum için umarım bunu yapanlar utanır!



EBEVEYNLİK ÜZERİNE...

Senaryosunu Ece Yosmaoğlu'nun yazdığı, yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın üstlendiği dikey dizi, 'Yeni Nesil Aile" sonbaharda izleyiciyle buluşuyor.

Başrolleri arasında Sumru Yavrucuk'un bulunduğu dizi, modern ebeveynlik anlayışları ile geleneksel aile değerlerini aynı çatı altında buluşturuyor.