ÖMER KARAHAN

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknolojiye gönül veren milyonları bu kez İstanbul'da buluşturuyor. Bugüne dek 11 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapan festival, İstanbul'un tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle bütünleşerek milyonlara bilim, teknoloji ve inovasyonun coşkusunu yeniden yaşatacak. Bugün başlayan ve 21 Eylül tarihine kadar Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul, inovasyon dolu yarışmalardan nefes kesen hava gösterilerine uzanan, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kurulum ve hazırlık aşamasında ben de TEKNOFEST'e gittim. Oldukça heyecanlandım. Çünkü milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi TEKNOFEST, her geçen gün üzerine büyük vizyonlar koyarak yoluna devam ediyor. Sizlere bu yıl olacak yeniliklerin birkaçından bahsedeyim.

Bunlardan en dikkat çekeni tasarımın düşünsel ve kültürel boyutunu görünür kılacak olan 'Alan' olacak... TEKNOFEST'te, Kültür Medeniyet Vakfı tarafından hazırlanan 'Alan', tasarım dünyasına yeni bir bakış sunacak.

'Alan', yalnızca estetik bir uğraş değil; modern dünyanın çevresel krizleri, dijital yabancılaşma ve kültürel tekdüzeliği karşısında bir medeniyet inşa etme aracı olarak kurgulandı. Bu anlayış doğrultusunda 'Alan', tasarımı düşünsel bir zeminle buluşturan, yerli ve özgün pratikleri görünür kılan bir sergileme ve karşılaşma alanı olacak.

'Alan'ın mekansal kurgusu, 'araştırma çizgisi' yaklaşımından esinleniyor. Tıpkı tasarım sürecinde olduğu gibi, ziyaretçiler çizgilerle örülmüş akışkan bir mekan düzeninde keşfe çıkacak. Şeffaf ve geçirgen yüzeylerle kurulan sergi alanı, tasarımın başlangıç arayışından netlik kazanma sürecine bir metafor olarak ziyaretçilerin karşısına çıkacak. KÜME Vakfı, tasarımı yalnızca işlevsel bir üretim alanı değil, aynı zamanda bir medeniyet tasavvurunun taşıyıcısı olarak konumlandırıyor. Bu bağlamda 'Alan', Türkiye'de tasarımın entelektüel ve kültürel kapasitesini güçlendirmeyi, genç yaratıcıların üretimlerini kamusal düzeyde görünür kılmayı amaçlıyor.

Ayrıca TEKNOFEST'te, yerli ve milli sosyal medyamız olan N Sosyal kullanıcıları da, ziyaretçi olarak geldiklerinde alana hızlı geçiş yapabilecek.



SİYASET VE İŞ DÜNYASI DÜĞÜNDE BULUŞTU

Londra'da avukat olan ve uluslararası tahkim üzerine çalışmalarını sürdüren Alperen Güner ve Ayça Çitil çifti, Çamlıca Köşk'te evlendi. Fatih Güner ve eşi Sema Güner'in ev sahipliğini yaptığı düğüne siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, Ahmet Nur Çebi, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz,

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Emin Güner, Mustafa Ozan, Hamza Güner gibi isimler çiftin nikah şahitliğini yaptı. Benim de davetli olduğum düğünde, siyasetin yerine farklı birçok branşta yer alan milli sporcularımız üzerine konuşmalar yapıldı. Ben masalarda siyaset kulisi beklerken kendimi bir anda spor zemininde buldum.



İSTANBUL'DA SAHNE SAVAŞLARI BAŞLIYOR

Yaz sezonu bitti ve yine eğlencenin en büyük adresi İstanbul'da hareketlilik başladı. Her yeni sezonda olduğu gibi bu yıl da farklı mekanlar, restoranlar veya aynı mekanlarda birçok yenilikler misafirlerin beğenisine sunulacak.

Geçen akşam Maslak'taki ünlü bir mekanın genel koordinatörü Burak Kılıç ile karşılaştım. Uzun bir hazırlık süreci yaşadıklarını, Yıldız Tilbe'den Serkan Kaya'ya, Sibel Can'dan Derya Bedavacı'ya kadar birçok isim ile anlaştıklarını anlattı. Ayrıca mekanın yeni sezonunun 20 Eylül'de açılacağını söyledi. Anlayacağınız sahne savaşları İstanbul'da başlıyor.