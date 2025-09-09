ÖMER KARAHAN

Mesut Özil ve Hakan Çalhanoğlu'nu hep yeşil sahalarda izledik, yeteneklerine hayran kaldık. Ama bu kez, ikilinin özel hayatlarından bir kesit var karşımızda. Mesut'un oyuncu eşi Amine Gülşe, kendi mücevher markasını kurmuştu.

Tabii ki o sadece markanın kurucusu değil; markanın ruhu, stili, zarafeti de onda hayat buluyor. Ama işin en güzel yanı, bu markanın sadece bir iş projesi olmaması, tam anlamıyla dostlukla, sevgiyle örülmüş bir hikaye olması. Mesut Özil de birçok koleksiyonun oluşmasında eşine destekçi... İkili birlikte atölyede çizimler yapıp ürünleri ortak bir zevkle hazırlıyorlar.

Amine'nin çok yakın dostları Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem de markanın reklam çekimlerinde boy gösteriyor, hatta birlikte koleksiyon bile hazırladılar. Yani sadece kameralar karşısında poz vermekle kalmadılar; işin içinde, tasarımlarda, emeklerinde de varlar. Bu samimiyetin, dostluğun gücü gerçekten göz kamaştırıcı.

Düşünsenize; futbolun o rekabetçi dünyasında tanışıp, sahadaki enerjilerini hayatın farklı alanlarına taşımak... Mücevherlerin ışıltısı, dostluğun sıcaklığıyla birleşince ortaya harika bir iş çıkmış. Mesut ve Amine çiftinin, Hakan ve Sinem ile birlikte yürüttüğü bu işbirliği, bence tam da günümüzün en güzel örneklerinden biri. Yıllarca iki dost olan ve 'gurbetçi' olarak dünyada Türkiye'nin adının gururla duyuran Mesut Özil ve Hakan Çalhanoğlu'nun bu dostluğunu görünce 'iyi ki böyle dostluklar var' diyorum.



KADININ YENİ HİKAYESİNİ YAZDI

Türk moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu, 2027 sonbahar/kış koleksiyonu 'West of Eden' ile Moskova Fashion Week'te bir defile gerçekleştirdi.

Amerikan Batı kültürünün gölgede kalmış cowgirl figüründen ilham alınan koleksiyon, özgürlüğünü ve cesaretini kendi kurallarıyla yazan kadınların devrimini podyuma taşıdı.



İLK KEZ İSTANBUL'DA

Dünyaca ünlü Grammy ödüllü DJ ve prodüktör Black Coffee, 11 Ekim'de İstanbul'da konser veriyor. Etkinlik, Zincirlikuyu'ndaki performans sanatları merkezinde yapılacak.

Grammy ödüllü kariyeri içinde, 2022 Grammy Ödülleri'nde 'Subconsciously' albümüyle Best Dance/Electronic Music Album kategorisinde ödül kazanan Black Coffee, aynı zamanda bu kategoride bir Grammy kazanan ilk Afrikalı DJ olarak da tarihe adını yazdırmıştı.