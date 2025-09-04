ÖMER KARAHAN

Rapçi Uzi, Galatasaray şampiyonluğu için bir marş yazmıştı. Marşın adı 'Şampiyon'... Galatasaray taraftarı bu marşı çok beğenmiş hatta şampiyonluk kutlamasında Uzi, statta binlerce taraftar ile birlikte bu marşı tek bir ağızdan söylemişti. Marşın içinde Galatasaray takımından futbolcuların isimleri, kulübün efsane isimleri ve yöneticiler de yer alıyordu. O dönemki kadronun içinde de Kerem Aktürkoğlu olduğu için marşın içinde 'Cimbombomun oğlu Kerem Aktürkoğlu' diye geçiyordu.

Ancak Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olması sonrası yaptığı "Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum" sözleri Galatasaray camiasını incitti. Hal böyle olunca fanatik Galatasaraylı rapçi Uzi'ye mesajlar yağdı. Uzi de "Arkadaşlar ben de malum şahsı şarkıdan çıkarmak istiyorum. Ve bunun için elimden geleni yapıyorum, emin olun" dedi.

SEVİMSİZ BİR FİGÜR OLDU

Anlayacağınız Kerem Aktürkoğlu, Sarıkırmızılılar için sevimsiz bir figür haline geldi ki Galatasaray'ı sevenler tarafından marştan adı çıkarılacak. Durumun böyle olması da çok normal... Şayet Kerem Aktürkoğlu şeref ile ilgili bazı cümleler kullanmayıp transfer ile yeni kulübünde futbol kariyerine devam etseydi, bunların hiçbiri olmayacaktı.

Futbolcular, bu tarz konuşmalarla zamanını harcayana kadar futbolu ile konuşulsa güzel olacak ama bizde öyle değil... Hemen "Küçükken ben bu takımlıydım", "Ergenken ben bunu izlerdim", "Askerde şu takıma döndüm" gibi gereksiz açıklamalar ile uğraşmayıp kariyerinize odaklanın, yeter... Şirinlik yapacağım derken nasıl sakilleşiyorsunuz haberiniz yok!



DUBAİ'DE ÇEKİLECEK

Türk bir doktorun hayat hikayesinden esinlenilen ve çekimleri Dubai'de gerçekleşecek olan 'Yüksek Aşk' dikey dizisinin çekimleri önümüzdeki ay başlıyor. Başrollerinde Wilma Elles ve Burak Sarımola'nın yer aldığı projenin yapımcılığını Burak Arslan yapıyor.

Türk&Birleşik Arap Emirlikleri ortaklığında yapılan dizi, İngilizce olarak yayınlanacak ve yapay zeka enigmadan faydalanılacak. Projede bir de yabancı ünlü bir isim ile el sıkışılmış. Şimdi kulislerde herkes bu projedeki yabancı ünlünün kim olduğunu merakla bekliyor.



O ÜZÜNTÜYE İMZA DOKUNUŞ

Çocukken yaşanılan bazı sevinçler ve üzüntüler vardır hiç unutulmaz... Bunun en net örneği bir çocuğun elindeki dondurmayı yere düşürmesidir. Çocuk hayallerin suya düşmesiyle eşdeğer bir mutsuzluğu yaşar ve unutmaz o anı...

Geçen gün Erenköy'de şef Aykut Ünal ile tanıştım. Yere düşen dondurmayı imzalı bir tatlı haline getirmiş. O kadar hoşuma gitti ki, bakış açısı... Oturduk epey sohbet ettik Stoa'da... Şefle çocukluk ve bugünü konuşurken masaya markanın sahibi Efehan Atak da geldi. Ortamın samimiyeti dükkana o kadar yerleşmiş ki gelen müdavim oluyormuş. Güzel bir bakış açısı...