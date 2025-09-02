ÖMER KARAHAN

Sanatçı Uğur Işılak, Kırşehir'in Kaman ilçesinde konser verdi. Ama konsere çıkarken söylediği Neşet Ertaş türküsü 'Yalan Dünya' sonrasında sahnede "Çakal sürüsüne sesleniyorum, Neşet Ertaş'ı siyasete alet etmeyin" sözü dikkatimi çekti.

Yıllar öncesine dayanan bir dostlukları olduğunu biliyorum Uğur Işılak ile Neşet Ertaş'ın... Hatta Neşet Ertaş, Uğur Işılak hakkında katıldığı bir programda övgü dolu sözlerde bulunmuştu.

Işılak, "2000 yılında bestelediğim 'Gadanı Alım' eserinde Kırşehir ve Ertaş'tan muhabbetle bahsetmiş olmamdan dolayı Neşet Ertaş, bir televizyon programında arayıp 'Uğur Işılak sözleriyle, müziğiyle, dört dörtlük bir sanatçı... Sazını çalıyor, söylüyor, yazıyor. Uğur Işılak takdir edilecek bir sanatçı hem duruşu hem sanatıyla...' diyerek teşekkür etmişti. Neşet Ertaş, bizim başımızın tacıdır. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Rahmetle anıyoruz Neşet Ertaş'ı" demişti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Neşet Ertaş'ı, Işılak'ın yapımcısı ve menajeri Murat Işılak da kabri başında ziyaret edip dua etmişti. Meğer konser öncesinde günlerdir Neşet Ertaş üzerinden algı yönetmeye çalışanlar birtakım mesajlar attığı için Işılak "Çakal sürüsü" diye seslenmiş. Işılak, Ertaş'ın adını kullanarak siyaset yapanlara, küfür ve tehditler savuranlara, Mevlana'nın bir sözüyle "Önce söze bakarım söz söz mü diye, sonra söyleyene bakarım adam mı diye..." diye karşılık verdi. Neşet Ertaş'ın bir şiirine atıf yapan sanatçı, şöyle devam etti: "Hayvandan doğanlar hayvan olurlar, insandan doğanlar insan olurlar mısralarına ek olarak, bir de insandan doğup hayvan olanlar vardır ki, işte bu çakal sürüsü tam da bunlardır. Büyük usta Neşet Ertaş'ı siyasetine malzeme yapan çakal sürüsüne geçit vermediğin için teşekkürler Kaman, teşekkürler Kırşehir... Dik duruş ve yaptığı hizmetler için Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci'ye teşekkürler... Bu çakallığa dahil olan ne kadar sanatçı müsveddesi, müfteri, müptezel klavye delikanlısı varsa hem savcılığın hem hafızamızın bir köşesinde yerlerini aldılar."

HEPSİ FARKLI GÜLLER GİBİ

Ertaş'ı çocukluğundan beri dinlediğini söyleyen Işılak, "Barış Manço bizim için neyse, Aşık Mahzuni Şerif bizim için neyse, Aşık Reyhani bizim için neyse, Murat Çobanoğlu bizim için neyse, Aşık Veysel bizim için neyse Neşet Ertaş da odur. Kimi ozandır, kimi aşıktır, kimi üstattır. Kim neyi yakıştırıyorsa onu desin. Birinin bir diğerinden ne bir eksiği ne bir fazlası vardır. Hepsi bir bahçenin farklı koku veren gülleri gibidir" dedi.

Konser günü alandaki binlerce insanı görünce Kırşehir'in imajını zedelemek isteyen bir avuç çapulcuya Kırşehir'in sağduyulu halkının fırsat vermediği ortaya çıktı. Yaklaşık 40 yıldır Ertaş'ı dinleyen Işılak üzerinden konuyu mecrasından saptırıp kargaşa üretmek isteyenler avucunu yaladı.



TÜRKLER DÜNYANIN HER YERİNDE ZİRVEDE

Hafta sonu uluslararası mecralarda yer alan Türk isimler dikkatimi çekti. 'Türkler her yerde' sözü her zaman karşımıza çıkıyor ama bu sefer gerçekten değişik bir çeşni ile karşıma çıktı. İlk olarak Türk moda tasarımcısı Halil Ülgü'nün dünyaca ünlü rap yıldızı Cardi B'nin klibindeki kıyafetini tasarlamış olması... Tasarım, kısa sürede hem müzik hem de moda dünyasında büyük yankı uyandırdı...

İkinci olarak gördüğüm başlık '500 milyon dolarlık proje Türk isme emanet...' Evet, inşaat mühendisi Furkan Demircioğlu, Azerbaycan'ın ardından ABD'nin Florida eyaletinde büyük ölçekli konut ve otel projelerinde yer alan bir isim olarak adından söz ettiriyor. Son olarak Almanya'da doğup büyüyen genç şarkıcı Didem Özek... Dünyaca ünlü dijital platformda hazırladığı üç şarkının söz ve müziklerine imza atarak kendi eserleriyle yer alan ilk Türk sanatçı olarak tarihe geçti.

Böyle başarıları okuyunca insan mutlu oluyor.