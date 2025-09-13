ÖMER KARAHAN

Galatasaray'ın transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan; son dönemde herkesin merak ettiği bir isim. TV sunucusu, model ve aynı zamanda birçok filmde rol alan Sara Hanım, Fransa'da doğup İtalya'da yaşamış bir isim...

Eşi Manchester City'ye transfer olunca İngiliz medyasına yaptığı bir açıklama günlerce konuşulmuştu. Sara Hanım'ın, "Manchester'da her yerde korkunç yemekler var. İyi bir restoran bulmak için çok yoruldum.

Belki Londra'da iyi restoranlar var ama Manchester'da yok, üzgünüm" sözleri İngiltere'de büyük tartışmalara neden olmuştu. Neyse Sara Gündoğan, İstanbul'a geldiği için çok mutluymuş. Türk kültürünü ve mutfağını çok sevdiği öğrenilen Sara Gündoğan, özellikle lahmacun ve künefe hastasıymış.



MÜZİK AŞIĞI AKADEMİSYEN

Metin Kalender ilginç bir isim. Türk Kızılayı'nda Kan Bağışçısı Kazanımı Birimi Birim Yöneticisi olan Kalender, aynı zamanda bir doktor ve müzisyen... 1991'de TRT Altın Anten Yarışması'nda 'Sessizce Gülümserim' adlı bestesiyle birincilik kazanan

Kalender, 1999'da 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' oyununun müzikleriyle hem Afife Jale hem de Avni Dilligil ödüllerini kazanmış. Kalender, bu yıl ise Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Günü için çıkardığı 'Kayıp Nefes (Lost Breath)' single'ı ile adından söz ettiriyor.



'ANNELİK EN GÜZEL PROJEM'

Meryem Uzerli'nin, dünyaca ünlü isimler Jennifer Lopez, Neymar, Aymeric Laporte ve Andrea Bocelli'ye komşu olması gündemin ilk sırasına yerleşti. Uzerli, Muhammad Binghatti ev sahipliğinde gerçekleşen davette projeleri hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:

"En büyük projem iki çocuğuma bakmak. O yüzden mutluyum. En önemli şey annelik... Çocuklarımla ben de insan olarak her gün büyüyorum" dedi. Gerçekten doğru...



BODRUM ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR!

3–8 Ekim tarihleri arasında sinemanın kalbi Ege kıyılarında atacak. Çünkü Bodrum Uluslararası Film Festivali başlıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Muğla Valiliği ve Bodrum Kaymakamlığı'nın desteğiyle yapılacak olan festival, Bodrum ile Kos Adası arasında sinema dolu bir köprü de kuracak. Festivalin direktörlüğünü ise Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Cenk Sezgin üstleniyor.



15 KADIN HEKİM 'KADINA SAĞLIK' İÇİN BULUŞTU

Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı kadın sağlığı podcast serisi olan ödüllü sosyal sorumluluk projesi 'Kadına Sağlık', 2. sezonu ile yayında... Proje; toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde kadın sağlığı okuryazarlığını arttırmayı ve risklere maruz kalma olasılığını düşürmeyi hedefliyor.

15 hekimin 15 farklı konuyu ele alacağı projede yer alacak sağlık konuları ise migren, kalp sağlığı, demans, menopoz ve obezite gibi birçok kadını yakından ilgilendiren konular olacak.