ÖMER KARAHAN

Bodrum Altın Mozele Ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Bodrum'un kültürel mirasını, sanatını, gastronomisini ve sürdürebilir turizmdeki başarılarını görünür kılmak amacıyla verilen ödüllerin bu yılki onur ödülü sahibi Halikarnas'ın kurucusu Süleyman Demir oldu.

Süleyman Demir ödülünü alırken "Hayallerimin pesinden koşarak 1978'de buraya yerleşerek Halikarnas'ı açtım. Kısa sürede bir dünya markası olarak anılması bana büyük gurur yasattı.

Yıllar içinde dünya jet setinden sayısız prens ve prensese, ünlü yıldızlara, iş insanlarına, siyasetçilere ev sahipliği yaptık. Halikarnas efsanesi bugün beni aşan bir yere gelmiştir. Artık o Bodrum'un 70'lerdeki eski naif ruhundan 2017'deki kapanışına kadar kimler geldi kimler geçti dedirten nostaljik, muhteşem yılların çok kıymetli arşivi, müzesi gibidir" dedi. Konu Bodrum olunca hem bu ödül hem de bu marka çok doğru bir karar oldu.



Hayırlı evlat böyle olur!

'Bir babanın dünyaya bırakacağı en iyi miras iyi evlattır' sözü doğru çıktı! Genç işadamı Öncü Sönmez, babası Yalçın Sönmez'in ölüm yıl dönümünde 10 bin aileye erzak dağıttı. Sönmez, babasının kabrinin bulunduğu ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri tek tek gezerek yardımda bulundu. Bir evladın babasının anısını yaşatmak için yapacağı en iyi hareket bu!



Konser alanı büyütülüyor

Grammy ödüllü müzisyen Black Coffee, 11 Ekim'de İstanbul'da sahne alacak. Şimdiden biletleri tükenen ünlü DJ için yoğun istek üzerine konser alanı genişletiliyor. Organizasyon şirketi, konser alanında "Uzak Görüş" olan yerleri satışa sunacağını açıkladı.



Düğünde yıldızlar geçidi

İstanbul ve Bodrum eğlence dünyası yakından tanır Ecevit Yılan'ı... Geçtiğimiz gün Kübra Tuğrul ile evlenen Yılan'ın düğünü adeta yıldız geçidine sahne oldu. Uzun yıllar eğlence dünyasına tanıklık edince tüm ünlüler oradaydı tabii... Mutluluklar dilerim.



Rocky misiniz!

Fitness ve Dövüş Sporları Eğitmeni Ara Karanfil, kaslı jönler için tartışmanın fitilini ateşledi. Karanfil, fazla kaslı büyük vücutların sinema ve dizi sektöründe çok tercih edilen bir durum olmadığını sadece Gladyatör, Rocky gibi filmlerde tercih edilebileceğini söyledi. Sizce de haklı mı?