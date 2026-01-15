ÖMER KARAHAN

Yıldız Tilbe sadece şarkılarıyla değil, renkli kişiliğiyle de herkesin sevgilisi... Yaptığı dobra açıklamalar, olaylar karşısında yaptığı ters köşe yorumlarla tanınan Tilbe'nin şu sözleri unutulur mu?

Kavga ederek çözebileceğiniz sorunları, konuşarak uzatmayın.

İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle...

Yıkılmadım ama ayakta da değilim.

O zaman yeni albümümü çok dinleyin, gerçi ben bile anlayamadım henüz..."

Balıklar uyumuyor mudur? Gerçi nasıl uyusunlar ki ıslak ıslak...

Yani uzun uzun onu anlatmaya gerek yok. Neyse Tilbe bu kez de sosyal medyadaki paylaşımıyla herkesi güldürdü. Tilbe, Spotify'ın kendisine gönderdiği "Lütfen uygulama üzerinde kendinizi 'artist' olarak tanımlayın" mesajına şu yanıtı verdi: Kendimi artist hissetmiyorum.



SIKINTILI GÜNLER YAŞADIK

Karadağ'da yaşanan sıkıntı sona erdi ve iki ülke arasındaki vize anlaşması kaldığı yerden devam ediyor. Müzik yapımcısı ve turizmci Bülent Kaya, yılın büyük bölümünü geçirdiği

Karadağ'da o dönem yaşanan can sıkıcı olaylar sırasında epey zorluk çektiklerini açıkladı. Kaya, "O zor günlerde Karadağlı bir dostum arayıp 'Sakın dışarı çıkma' diye beni uyardı. Durum o kadar ciddiydi. Ama her şey sona erdi" dedi.



SAHTECİLİĞE DİKKAT

Türkiye'de zeytin üretimi yıllar içinde artıyor. Türkiye, 2024'te 3 milyon 750 bin tonla Cumhuriyet tarihinin en fazla zeytin rekoltesine ulaştı. Ancak pazarda iki büyük tehlike var; sahtecilik ve kalite kaybı...

Oli Vogue'un kadın girişimcisi Pelin Canbay ile bu konuyu konuştum. Canbay, zeytinyağı adı altında pamuk yağı, ay çiçek yağı gibi tohum yağları karıştırılmış ürünlerin satılmasının, tüketicinin aldatılması anlamına geldiğini ifade etti. Ve bu konuda uyarılarda bulundu.



YENİ MODA KORE

Tüm dünyayı kasıp kavuran Güney Kore fırtınası ülkemizi de etkiliyor. İstanbul'un her köşesinde Kore lezzetlerini sunan restoranlar açılıyor. Özellikle gençlerin ve çocuklar arasında büyük bir Güney Kore sevgisi hakim.

İşte bu yüzden Kore Konsolosluğu'nun katkılarıyla,17 Ocak–1 Şubat tarihleri arasında Kore kültürü dev bir festivalle tanıtılacak. K-pop'tan K-drama'ya uzanan K-fest, müzik, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında buluşturan bir festival olacak. Etkinlik Bakırköy'deki ünlü bir AVM'de yapılacak.