ÖMER KARAHAN

Müzik dünyasında yapay zeka yükseliyor diye panikleyenler var, anlarım. Değişim korkutur. Ama korku, aklı kiraya vermeyi meşrulaştırmaz. İşte Aydın Aydın tam da bunu yaptı. Yaptığı şarkılar ve gündeme getirdiği farklı konularla sosyal medyada adından sıkça bahsettirmeyi başaran Aydın Aydın, "Yapay zeka ekmeğimi elimden aldı" diyerek isyan etti ve bağlamasını kaptığı gibi soluğu UNESCO korumasındaki Nemrut Dağı'nda aldı.

Yetmedi, 2 bin 100 yıllık kültürel mirasın üzerinde bağlamasını parçaladı. Bravo(!) Teknolojiye değil, tarihe savaş açtın. İnsan ancak bu kadar yanlış hedef seçebilir. Sanatçının tepkisi, sanatsal bir duruş değil; bilinçsiz bir öfke patlaması. Emeğin değerini savunmak istiyorsan, tarihe saldırmazsın. Kültürü korumayı bilmeyen biri, müziğini nasıl koruyacak? Şimdi yetkililerin inceleme başlattığını öğrendim. Kültürel miras listesinde yer alan Kommagene Kralı I. Antiochos döneminde yapılan heykeller ve yapılar üzerinde tahribat var mı diye inceleme başlatıldı. Eğer o taşlarda tahribat varsa, Aydın Aydın yapay zekâdan değil; kanundan yiyecek darbeyi. Hatta belki de en ağır cezayı robotlar değil, yasalar verecek. Bu olay bize bir kez daha şunu gösterdi gerçekten de bazıları yapay zekadan değil, yetersiz zekadan korkmalı!

BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılıyor.



SOUNDTRACK SÜRPRİZİ

Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı, Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden Yüksel Aksu'nun yazıp yönettiği Bak Postacı Geliyor'a sürpriz soundtrack... Filmin başrol oyuncusu Ozan Akbaba, Denizli yöresine ait 'Hıkkıdık Tuttu Beni' türküsünü film için seslendirdi.

Söz ve müziği Özay Gönlüm'e ait olan türkünün yeniden düzenlemesini Ceyhun Çelikten yaptı. Kemal Başbuğ'un klip yönetmenliğini yaptığı şarkı klibiyle beraber tüm dijital platformlarda yerini aldı. Polat Yağcı imzalı Bak Postacı Geliyor, 12 Aralık'ta vizyonda olacak.



TANJU HAYATINI ÇOCUKLAR İÇİN KALEME ALDI

Futbolun efsane oyuncusu Tanju Çolak, sevenlerinin karşısına bir sürprizle çıktı. Efsane golcünün 'Gerçek Kral Tanju Çolak' adlı kitabı ile çocukların hayal dünyasına eşlik etmeye ve hikayeleriyle onlara hayallerinin peşinden koşarken rehber oluyor.

Kitapta Tanju Çolak'ın çocukluk yıllarından başlayan bu unutulmaz yolculuk, sadece bir futbol efsanesinin değil, hayallerinin peşinden koşan her çocuğun hikayesi olma niteliğinde.

Azmin nasıl bir destana dönüştüğünü; inancın, kararlılığın ve tutkunun nasıl zirveye ulaştığını, sıra dışı tasarımı ile çocuklarla buluşturan Çolak, 6-9 yaş grubu çocuklarla hayat hikayesini paylaşıyor.



ANLAMAKTA ZORLANSAM DA AKIP GİTTİ

Dizi, sinema, tiyatro gibi kulvarlarda oyuncuların performansları ve alışkanlıkları son günlerde konuşulurken buna dijital deneyim de dahil oldu.

Bugüne dek yer aldığı birçok proje ile oyunculukta adından söz ettiren Tuba Ünsal, sinema formatında yüksek bütçeli çekilen 'Son Bölüm'deki süreci hakkında "Alışkanlıklarımız değiştikçe projeler de değişiyor. Yer aldığım bu projeyi de ilk başta anlamakta zorlandım ama sonra çekimler aktı gitti" dedi.



İŞARETLİ ÜRÜNLERLE MİRASI YAŞATIYOR

Şef Somer Sivrioğlu'nun ev sahipliğinde gastronomi, sanat, medya ve moda dünyasından birçok seçkin isim aynı masada buluştu.

Anadolu'nun kök sebzelerini ve tütsülü dokularını birleştiren Şef Sivrioğlu, her tabağın arkasında titiz bir seçim süreci olduğunu vurguladığı Efendy'de Ordu fasulyesinden Adana sucuğuna, Gaziantep menengicinden Balıkesir kuzusuna kadar Anadolu'nun güçlü lezzet mirasına sahip çıktıklarını söyledi.



GENÇLERİN GELECEĞİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ YAPTI

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Türkiye'deki gastronomi sektörünün gelişimine ivme kazandıracak stratejik bir iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında, ortak araştırma, proje, eğitim ve staj çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor. TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer; "Bu iş birliği, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye profesyonelleri yetiştirmek adına çok değerli bir adım" dedi.