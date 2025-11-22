ÖMER KARAHAN

MÜYORBİR'de bu hafta gündem öyle bir karıştı ki, müzik sektörü uzun zamandır böyle kulis görmedi... Salı günü yapılacak genel kurul öncesi ortalık adeta kaynadı.

Yıllardır MÜYORBİR'in başkanlık koltuğunda oturan Burhan Şeşen, bu dönem de "Ben hazırım" diyerek yeniden aday oldu. Fakat yılların alışkanlığıyla güvenli görünen o koltuk, bir anda kaygan zemine dönüştü.

Çünkü yönetim kurulundan iki güçlü kadın isim Demet Sağıroğlu ve Aylin Aslım, Şeşen'e öyle bir çıkış yaptı ki... Kulislerde konuşulan cümle bire bir şöyle: "Artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmedi mi?"

KOLTUK SAVAŞLARI

Bu söz, Burhan Şeşen cephesinde bomba etkisi yarattı. Şeşen'in bu çıkışa sinirlenip iki ismi bir anda yönetimden gönderdiği iddiası, camiada şok etkisi yarattı. Tabii bu hamleyle birlikte yaprak dökümü de başladı.

Arka arkaya Suavi, Hüseyin Turan, Ufuk Beydemir ve Mustafa Özarslan istifalarını sundu. Üstelik bu isimler öyle sıradan değil; MÜYORBİR'in ağırlığını taşıyan, sahnede de kuliste de sözü dinlenen isimler...

Şimdi düşünün seçime üçbeş gün kalmış, yönetimden altı isim birden ayrılıyor. Müzik camiası bunu konuşmasın da neyi konuşsun? Yakın zamanda gündeme gelen Burhan Şeşen'in kızını asil üye yapması zaten mide bulandırmış, yönetimin ve üyelerin canını sıkmıştı. Bunun üzerine Burhan Şeşen'in 'koltuk' sevdası üzerine yaptığı bu son hamle bardağı taşıran son damla oldu demek...

Sözde demokrat başkan Şeşen'in koltuğu koruma mücadelesi tam gaz devam ederken, bu istifaların salı günü sandığa nasıl yansıyacağı büyük merak konusu. Yıllardır kemikleşmiş dengeler var ama bu kez hesaplar tamamen değişti. MÜYORBİR'de seçim artık sadece bir seçim değil; bir güç mücadelesi, bir koltuk savaşı ve belki de yılların alışkanlığının kırılma anı.



HODRİ MEYDAN!

11 çocuklu ailenin en küçük kızı Ardahanlı Semrah Doğan... Emsalleri pembe hayaller kurarken o hep kasap olmak istemiş. Şerifali'de futbolculardan sanatçılara uzanan birçok müdavimi var. "Ufak et parçası gördüğümde hayvanın dişi mi erkek mi olduğunu, kaç doğum yaptığını bilirim" diyen Doğan; bir mahallede başlayan yolculuğunu 'kadın kasap' olarak taçlandırdı. Bugün Kalbur'da 'Ette benim gibi uzman tanımıyorum, ne dünyada ne Türkiye'de... Varsa görelim hodri meydan" diyen Doğan, kadın kafasına koydu mu yapar sözünün net ispatı...



SEVMEDEN VAZGEÇEMEYENLERİN HİKAYESİ

Pop-arabesk çizgisinin duygusu en temiz seslerinden Gizem Coşkun, yeni şarkısı 'Yaranamadım' ile güçlü bir dönüş yapıyor. Söz ve müziği Ebru Elver'e ait olan parçaya İlker Yeter dokunuşu derinlik katmış. Klibin yönetmenliğini ise Varol Şahin üstleniyor. Coşkun, şarkıyı "Sevmeden vazgeçemeyenlerin hikâyesi" diye tanımlıyor. Tam da öyle... Dinleyenin eski defterlerini açan, kalbinin unutamadığı yere dokunan bir şarkı...