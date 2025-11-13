ÖMER KARAHAN

Bazen bir tebessüm, bir oyuncaktan daha değerlidir... Hele ki savaşın ortasında büyümeye çalışan bir çocuk için. Gamze Özçelik, yıllardır gösterdiği insani duyarlılığın bir örneğini daha sergileyerek Umuda Koşanlar Derneği çatısı altında bu kez Gazze'deki çocuklara umut oldu.







Savaşın gölgesinde yaşayan yüzlerce çocuk, belki ilk defa bu kadar kahkaha attı. Renkli balonlar, yüz boyama etkinlikleri, oyun alanları... Hepsi bir günlüğüne bile olsa, o çocukların gözlerinde yeniden çocuk olmanın ışığını yaktı. Bir yandan çocukların yüzündeki boyalarla kahkahaları yankılanırken, diğer yandan kalplerimize dokunan sessiz bir mesaj yükseldi; umut hâlâ var...







Gamze Özçelik ve ekibinin düzenlediği bu şenlik, sadece bir etkinlik değil; aslında bir vicdan çağrısıydı. Filistin için, Gazze için "Unutmadık, yanınızdayız" demenin en insani haliydi. Derneğin gönüllüleri, bölgede hem eğlence hem de yardım desteği sunarak, çocuklara oyuncak, kıyafet ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıttı.







Gamze Özçelik, "Bir gülüş, her şeyi değiştirir. Gazze'deki minik kalpler, bugün yeniden oyun oynadı, güldü., umutlandı... Çünkü her çocuk, huzurlu bir günü hak ediyor. Bunun için aşkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Gamze Özçelik yıllardır iyiliğin, insanlığın ve dayanışmanın sahnesinde var olmaya devam ediyor. Özçelik, bugün dünyanın en zor coğrafyalarında güzelliğin bambaşka bir tanımını yapıyor.







BİR KOLEKSİYON BİR ZAMAN ARŞİVİ

Bir kitabın değeri, kapağındaki parıltıda değil; sayfalarındaki solgunlukta gizli. Çünkü o solgunluk, bir dönemin nefesini taşır.

Etel Baler'in kitaplığına girdiğinizde, kendinizi bir müzede değil, adeta bir zaman tünelinde buluyorsunuz. Osmanlıca, Fransızca, İtalyanca ilk baskılar raflarda sessizce sıralanmış. Her biri bir hikâyenin, bir yolculuğun, bir ömrün izini taşıyor. Kimi sararmış sayfalar arasında dönemin mürekkep kokusu hâlâ duruyor; kimi kitapların kenarlarında ise eski sahiplerinin notları, tarihin en samimi dipnotları gibi duruyor.

Ve elbette bir başyapıt: Fransız 'Le Grande Encyclopédie'.







Bir dönem Avrupa entelektüel dünyasının başucu eseri olan bu ansiklopedi, Etel Baler'in koleksiyonunun kalbinde yer alıyor. Her cildi, 19. yüzyılın merak, bilgi ve düşünce ateşini yansıtıyor.

O ansiklopediyi elinize aldığınızda, sadece bir kitap değil, adeta bir çağ konuşmaya başlıyor sizinle.

Etel Baler için bu kitaplar sadece koleksiyon değil; kültürün, bilginin ve estetiğin yaşayan belgeleri. Modern dünyanın hızında kaybolan anlamlara, sayfa sayfa sığınak kurmuş gibi…Yeni baskıların parlaklığından çok, eski kitapların yorgun ama onurlu duruşunu seviyor.

Belki de bu yüzden onun kitaplığında her kitap bir karaktere dönüşüyor. Kimi bilge bir Osmanlı mütercimi gibi, kimi zarif bir Fransız filozofu gibi konuşuyor. Her sayfa, geçmişin bir parçasını bugüne taşıyor; tıpkı Etel Baler'in zarafeti gibi... Bir kitap koleksiyonu değil aslında bu bir zaman arşivi. Ve Etel Baler, o arşivin en zarif bekçisi...







CAZ RUHU SAMİMİ ENERJİK

İstanbul'un caz sahnesine yeni bir grup katıldı; Pina & The Coladas... Vokalde Pınar Göktaş, gitarda Yusuf Hacıalioğlu, bas gitarda Doğukan Cerrahoğlu ve mızıkada Eli Bensusan'dan oluşuyor. Birlikte katıldıkları jam session'larda doğan uyumlarını, kısa sürede bir grup fikrine dönüştüren dörtlü, 1920'lerden 40'lara uzanan caz ve blues repertuvarını sahneye taşıyor.