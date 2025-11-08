ÖMER KARAHAN

Yıldız Tilbe'nin dünyası hep konuşulur. Gerçekle hayal arasındaki o ince çizgide yürür; sözüyle, sesiyle, bakışıyla. Bu sıralar Tilbe'nin yapay zekaya merak sardığını öğrendim.







Tilbe, bu defa notalarla değil, kodlarla konuşmaya başladı. Konser ve sahne dışında standart bir yaşam süren, zamanını evinde kedileri ve hayranları ile sohbet ederek geçiren Tilbe, yapay zeka ile bir fotoğraf ricasında bulundu hayranından... Ve ondan, karların üzerinde ayı ve kurdun olduğu bir fotoğraf tasarlamasını istedi. Tabii bunu yaparken hayranlarından destek istedi. Fotoğrafı tasarlayan bir hayranı görseli Tilbe ile paylaştı. Yıldız Tilbe çalışmayı beğendi ve profiline koydu.







Mevzu Tilbe olunca içerisinde hep bir mana olacağına inananlardanım. O yüzden karın, kurdun, ayının kesin bir anlamı olacağını düşünüyorum.

Belki o karlar, onun yüreğinde yıllardır biriken sessizliğe, o ayı içindeki koca kalbe, o kurt yalnızlığa alışmış tarafına vurgu yapıyordur kim bilir...







DÜNYADA ADINDAN SÖZ ETTİRECEK

Dünyaca ünlü tenorumuz Murat Karahan'ın yorumuyla seslendirdiği Sezen Aksu Şarkıları Senfonik konserini dinledim. Düzenlemeler son derece zarifti; şef ve orkestrasyonlarda Alper Kömürcü imzası vardı. Alper'in yaptığı işleri uzun süredir takip ediyorum, müzikal çizgisindeki olgunluk her projede daha da belirginleşiyor. Çıtayı hep bir üste taşıyan Kömürcü'nün müzikte dünyada adından söz ettireceğine eminim...







DOĞADAN BARDAĞA SÜRDÜRÜLEBİLİR LEZZETLER

Antalya, bu yıl da gastronomi dünyasının en heyecan verici etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gastro- Antalya, miksoloji yarışmasıyla 16 Kasım Pazar günü başlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen profesyoneller reçeteleriyle jüri karşısına çıkacak ve en iyi karışım için rekabet edecek. GastroAntalya'nın uluslararası gastronomi buluşması kapsamında düzenlenen miksoloji yarışması, sektördeki yenilikçi yaklaşımları desteklemeyi, yerli ürünlerin harmanlandığı özgün içeceklerin tanıtımına katkı sağlayacak. Katılımcılar, sürdürülebilirlik, sunum estetiği ve tat dengesi kriterlerine göre değerlendirilecek. "Doğadan Bardağa: Sürdürülebilir Lezzetler" temasıyla yarışmacılar, yerel ve mevsimsel ürünleri merkeze alarak doğayla uyumlu içecekler hazırlayacak.







'GENÇLER, SİGARAYA DEĞİL SPORA YÖNELİN'

T.C. Köln Başkonsolosluğunda sporun kardeşlik ve dayanışma yönünün ele alındığı bir spor söyleşisi gerçekleştirildi. Haluk Piyes moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe; Fırat Arslan, İbrahim Yattara, İbrahim Toraman, Tanju Çolak ve Mehmet Aurélio konuk olarak katılım sağladı. Sigara bağımlılığıyla mücadele eden ve gençlerin spor ile uğraşmalarını söyleyen Haluk Piyes, futbol yıldızlarının yanında bu isimlerin spor hayatlarını örnek almalarını da önerdi.