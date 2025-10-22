ÖMER KARAHAN

Son dönemin en büyük tartışma konularından biri ünlülerin sahne kıyafetleri.

Bazı ünlüler artık durumu iyice abartıp neredeyse sahneye çıplak vaziyette çıkıyorlar.

Eleştiriler artınca da kendilerini hep aynı klişe sözlerle savunuyorlar: "Sahne şov yeridir. Sanatçı ne isterse onu yapar, bana karışamazsınız!" Ancak dünyanın en büyük seslerinden biri olan Adele, yıllardır sahneye ölçülü kıyafetlerle çıkıyor.

Adele, bunun gerçeksini yıllar önce yaptığı bir açıklamada şöyle demişti: "Müzik gösteri değil, ruhun dilidir. İnsanların bana bakmasını değil, dinlemesini isterim. Sanatçı gözlere değil, kalpleri etkilemeli." Bu sözlerin ardından yorumu siz değerli okurlarıma bırakıyorum.



ROCK SOUNDU KARADENİZ İLE BULUŞTU

Anadolu rock'un efsane ismi Murat Kekilli ilk Karadeniz eseri 'Tövbeler Olsun'u hayranları ile buluşturdu. Karadeniz ezgileri ile rock tınılarının harmanlandığı parça, dinleyicilerden büyük beğeni toplarken klip çalışması da dikkat çekiyor.

Klip çekimleri Karadeniz'in çeşitli doğal güzelliklerinde gerçekleştirildi. Görüntüler, yapay zeka destekli klonlama ve zenginleştirme teknikleriyle işlendi. Geleneksel Karadeniz motifleri ile modern müzik anlayışını bir araya getiren bu proje, bölgenin kültürel değerlerini ulusal müzik sahnesine taşıyor. Murat Kekilli'nin güçlü yorumu ve müzikteki ters köşe ile 'Tövbeler Olsun' müzik dünyasındaki tekdüzeliğe güzel bir nefes oldu.



SIFIR ATIK MUTFAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNE ÇIKIYOR

Dünya standartlarında eğitim programlarıyla, en üst düzeyde mutfak, servis ve ağırlama profesyonelleri yetiştirmeye kendini adayan Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi Usla, gastronomi eğitiminde yeni yönetimiyle yeniden şekilleniyor.

Holding CEO'su Volkan Akkaş'ın çatısı altındaki Usla'nın yeni eğitim modeli, Genel Müdür Çiğdem Alagök ve Akademi Şefi Cemre Siyahi Temim'in yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Sıfır atık mutfaklar ve bilgi eksenli eğitimlerle geleceğin şeflerini yetiştirmeye hazırlanan Usla'nın yeni yönetim mottosu'nun başında sürdürülebilirlik yer alıyor. Bu hedef doğrultusunda Türkiye'nin gastronomi mirası için önemli bir katkı sağlanırken öğrenciler mutfaklarında dünya standartlarını bilgiyle birleştirip geleceğe hazırlanacaklar.



YENİ ÇALIŞMALAR GELİYOR

Kaan Dolgun'un yeni şarkısı ''Tapmışım'' tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Çalışmanın beğenilmesinden memnun olduğunu söyleyen Dolgun, art arda yeni şarkılar çıkaracağını söyledi.