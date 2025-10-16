ÖMER KARAHAN

Eskiden ekmek arası döner geçiştirilen bir yemek alternatifi görünürken bugün lüks restoranlarda gourmet street food olarak geçiyor. Yaz aylarında Bodrum lahmacun fiyatı konuşurken şimdi de İstanbul'da döner fiyatı konuşacağız galiba.

Zira döner yalnız lüks restoranda yer almasıyla değil, fiyatı ile de oldukça iddialı...

Son günlerde herkes Kapalıçarşı'daki 2 bin 500 liraya verilen ekmek arası döneri konuşuyor. Tabii ki bu arada ekmeğin içinde yarım kilo döner olduğunu belirtmekte fayda var. Ama yine de esnafın ve turistin çok olduğu ve ekmek arası diye tabir edilen bir ürün fiyatının böyle abartılı olması insanı şaşırtıyor. Her ne kadar yarım kilo olsa da sonuçta mücevherle kaplı bir etten bahsetmiyoruz; bildiğin et, domates, soğan ve biraz da turşu...

2 BİNDEN FAZLA TABAK KIRILDI

İstanbul'un eğlence hayatında tam 40 yıldır Yunan müzik kültürünü temsil eden Gayrettepe'deki mekanda gece tabak kalmadı! Her zaman olduğu gibi Göknur sahnedeydi. Yeni sezon açılışı misafirler dükkanı hıncahınç doldurmuştu.

Göknur, sahnedeyken misafirler geleneksel tabak kırma yarışına girdi. Hatta öyle bir yarış ki neredeyse ortalıkta tabak kalmadı! Açılış gecesinde 2 binin üzerinde tabak kırıldı. Evet yanlış okumadınız, yetkililer 2 bin 500'e yakın tabak kırıldığını söyledi.

Göknur sahnedeyken önündeki manzara karşısında şoke oldu. İşletmeciler Fatih Tokmakcı ve Theo Kalyoncu, "Bu sezon eğlence aralıksız sürecek" dedi. Tedarikçi firma her kimse bu sene epey satış yapacağa benziyor.

GELENEKLE YENİLİK AYNI ÇATIDA

Rumeli Kavağı'nda bulunan ve yıllardır gizemini koruyan 147 yıllık yalı, yeni bir döneme girdi. Danış Ulaç, geçmişin zarafetini bugünün çağdaş mimarisiyle birleştirerek Danış restoran ve oteli açtı.

Mezopotamya ve Anadolu mutfaklarını çağdaş yorumlarla birleştiği restoranın mutfağında Danış Ulaç'ın oğlu olan şef Berat Ulaç yer alıyor. Baba, mimarisiyle tarihi yaşatırken; oğlu mutfakta bu hikâyeyi lezzetle tamamlayarak geçmişle bugünü, gelenekle yeniliği aynı çatı altında buluşturuyorlar.

UMUT IŞIĞI

Aleyna Kalaycıoğlu, trafik kazası sonucu yüzde yüz engelli kalan kardeşi Cansu için yıllar sonra yeniden umut ışığı buldu. Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve kardeşi Cansu Kalaycıoğlu ile birlikte,

Alptekin Aydın'ın öncülüğünde düzenlenen Ekim Konferansı'na katıldı. Yapay zeka destekli tedavi sistemini duyunca Kalaycıoğlu, "Belki de Cansu'nun hayatı değişecek" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

KÜÇÜK DEĞİL OLGUN EMRAH

Sanat yaşamına çocuk yaşta başlayan Emrah, uzun bir ara sonrasında 8 Kasım'da sahnelere geri dönüyor. Beyazlara bürünen saç ve sakal yeni imajıyla fotoğraf çekimi gerçekleştiren Emrah, Şişli'de geçmişteki derin yorumlarını olgunluk döneminde sevenlerine sunacak.

Duygularını müzikle ifade etmeye her zamankinden daha hazır olduğunu belirten sanatçı, hem eski kuşaklara nostaljik bir gece yaşatmayı hem de yeni kuşakla arabeski yeniden tanıştırmayı hedefliyor.

TÜRKLER HER YERDE

Amerika'da Las Vegas'ta düzenlenen uluslararası bir kongrede Çağdaş Kışlaoğlu bir sunum gerçekleştirdi.

Dünyanın dört bir yanından katılan katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Bir kez daha 'Türkler her yerde!' sloganı gerçek oldu.