ÖMER KARAHAN

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile sevgili- si China Suarez'in aşkı dolu dizgin devam ediyor. Icardi, sevgilisi için 9 numaralı formasını kişiselleştirdi. 9 numarasının altına 'China' yazdıran Icardi, 500 bin liralık değerli taşlarla formayı nakış gibi işletti.

Ad, numara ve Türk bayrağı logosunu taşla işleten Icardi'nin bu jesti karşısında China oldukça mutlu oldu.

Mauro Icardi ve China Suarez ilişkilerini sık sık paylaştığı romantik pozlarla sevenlerinin beğenisine sunarak ilan etmeye devam ediyor. Icardi ile evlilik yolunda ilerleyen Suarez İstanbul'a bayılıyor.

Galatasaray maçlarında da statta sevgilisine destek olmayı ihmal etmeyen Suarez, yeni formasıyla tribündeki yerini alacak.

'ÇOCUKLARI SOSYAL MEDYADA KAYBEDİYORUZ'

Dünya sinemasının yeni durağı Bodrum Uluslararası Film Festivali'nde SİSAY Onursal Başkanı Cenk Sezgin ile birlikteydim. Sinemada gişe rakamlarınınn düşmesiyle ilgili Sezgin, "Yapımcıların kimisi, dijital platform, tiyatro ve reklamlara yöneldi. Kolay rakamlar kazandı. Yapımcı kendi bindiği dalı kesti" dedi. Sohbetimizin devamında Cenk Sezgin, şöyle devam etti:

"Pandemiden önce 2017 yılında 72 milyon bilet satıldı. Pandemiyle 25-30 milyona düştü. Bu sene 25 milyon hedefliyoruz. Üçte bire düştük. Dünyada belli bir oranda sinemalar kayba uğradı. Yeni nesil sinemasız büyüdü, bilmiyorlar. İki saat film izlemek istemiyorler. Çocukları sosyal medyada kaybediyoruz. Onları yeniden kazanmalıyız."

SABIR VE ŞÜKÜR DEĞERLERİNİ FISILDAYAN BİR HİKÂYE

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nda, MEB'in Yeşil Vatan Projesi ile uyumlu olarak hazırlanan 'Ağaçla Konuştuğum Gün' kitabının lansmanındaydım. 6–10 yaş grubu çocuklara hitap eden Mustafa İlhan Yaylı'nın kaleme aldığı kitap; doğayı sevmeyi ve değerlerle iç içe bir yaşamı çocukların dünyasına taşıyor.

Gün batımında bir ağacın gölgesinde başlayan samimi bir sohbetin hikâyesi, sayfalar ilerledikçe çocukları unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Doğayı sevme, paylaşma, dostluk, sabır, şükür, Rabb'imizin sonsuz gücüne iman ve tevekkül gibi temel değerler, hikâyenin akışı içinde çocuklara hissettirilerek aktarılıyor.

REKABET YERİNİ KAHKAHAYA BIRAKTI

Futbolun enerjisi, mahalle mizahı ve dostluğun samimiyeti bir kez daha izleyiciyle buluşuyor. 'Semt Çocuğu'nun lansmanında Ümit Karan ile Pascal Nouma herkesi gülmekten kırdı geçirdi.

Tatlı rekabetin yeşil sahadan hayatlarına uzanmasına değinen eski dostlar, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin berabere bitmesi üzerinden birbirleriyle şakalaştı.

OKUMUŞ ÇOCUK

Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Türk Sanat müziği eğitimi alıp Kiev'de Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okuyan, yüksek lisansını Harvard Üniversitesi ve Cambridge'de işletme üzerine tamamlayan Serdar Bayrak, İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Ukraynaca olmak üzere dört lisan biliyor.

Son çalışması 'Sen Ara Dur' şarkısıyla çalışmalarına devam eden Bayrak, müzik dünyasında iddiasını ortaya koyuyor.