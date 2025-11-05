ÖMER KARAHAN

Burhan Şeşen'in yönetim kurulu başkanı olduğu MÜYORBİR'in Mayıs 2025'te gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda yönetmeliğe 3 madde eklenmiş, üyelerin şikayetleri doğrultusunda bakanlık duruma el atıp bu usulsüz kararları iptal etmişti. GÜNAYDIN'nın manşetine taşıdığı 'Sanatçıya mobbinge bakanlık dur dedi' manşetinin ardından Teftiş Kurulu'nun raporu ortaya çıktı.

Müfettişlerin incelemeleri sonrasında; 'MÜYORBİR Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile aldığı kararlarla doğrudan asıl üye yapılanlara ilişkin tabloda, yaklaşık son on beş senedir 437 kişinin yönetim kurulunun oybirliği ile üyelik kıstaslarını taşımasa da asil üye yapıldığı görüldü' tespitine yer verildi. Üyelik kıstaslarının karşılanmadan asil üye yapıldığı ifadesi MÜYORBİR üyelerinin canını sıktı.

Ayrıca müfettişler asil üye sayısını yönetim kuruluna sorduklarında yanlış beyanda bulunduklarını belirterek raporlarında 'Her ne kadar alınan ifadelerde bu sayının 3-5 kişiden müteşekkil olduğu, istisnai olarak maddenin işletildiği beyan edilmiş olsa da bu kapsamda alınan asil üye sayısının mevcut üye sayısına oranının yüzde 20'nin üzerinde oldukça yüksek bir oranda olduğunun anlaşıldığı' ibaresine yer verdi.

Bu arada MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen'in kızı Dilhan Şeşen'in de MÜYORBİR asil üye listesi içinde yer alması bazı üyeler tarafından eleştirilere yol açtı. Asil üye olan sanatçının; müzikteki tecrübesi, müzik sektörü ve ülke müzik kültürüne katkısının dikkate alınması gerektiği kıstaslarını Dilhan Şeşen'in karşılamadığını belirten bazı üyeler 'Babadan kızına jest' olarak bu durumu özetledi. Nihayetinde artık Dilhan Şeşen de babası gibi yönetim kurulunda yer alabilir, hatta yarın başkan bile olabilir.

EN ERDEMLİ TERCİH İYİLİKTİR

TÜRGEV çatısı altında genç kadınlara yönelik üretim, gelişim ve dayanışma platformu Güzel İşler Fabrikası'nın GİF'26 sezonunun tanıtımındaydım. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ile sohbet ettim.

Yılmaz, bugün gençliğin ilhamını, emeğini ve üretim gücünü yeniden harekete geçiren bir dönemi birlikte karşıladıklarını anlattı. TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak da "Biz güzel işlerin halen değer taşıdığını hatırlamak istiyoruz.

Biz hâlâ iyiliğin en erdemli tercih olduğuna inanıyoruz. Biz insanın hâlâ bütün yapay zeka algoritmalarına rağmen bir özne olduğuna, toplumsal hayatın değişiminde hâlâ yeri değiştirilemez bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bunlara inananları bir araya getiren bu muhit bunun için var" diye konuştu.

AVRUPA, SICAK SU İÇİN MERSİN'E GELİYOR

Mersin yeme-içme rotası olarak tatilcilerin dikkatini çekerken, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri Mersin'in oldu. Termal zenginlikleri ile Avrupa'nın en ünlü destinasyonları arasında yer alan Mersin, otelcilik alanındaki en prestijli ödüllerden birinin sahibi oldu.

Sıcak su kaynağı alanında Avrupa'nın en iyisi seçilen otelin genel müdürü Suat Delidere, yerli turistin yanı sıra özellikle Avrupa'daki yabancı turistlerden termal için Mersin'e büyük talep olduğuna değindi.

TARTIŞMANIN FİTİLİ ATEŞLENDİ

Kadınların gastronomi dünyasında yaşadıkları zorluklar ve bu sektörde daha fazla öne çıkarılmaları gerektiği tartışmaları yapılıyor son zamanlarda. Geçtiğimiz günlerde bu konu üzerine bir programda gastronomi dünyasından bir isim olan Başak Okşak'a denk geldim.

Hem Türkiye'de hem de dünyada, televizyon ve etkinliklerde genellikle erkek şeflerin öne çıkarıldığını söyleyen Okşak, bu sorunu yeniden gündeme getirdi. Kadınların mutfaktaki maharetlerini saymaya gerek olmadığını belirten Okşak, iş şova gelince kadınların göz ardı edilmesinin hoş olmadığını söyledi. Bana göre de çok haklı Başak... Siz ne düşünüyorsunuz?