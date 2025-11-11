ÖMER KARAHAN

Sanatçı Uğur Işılak tam bir motosiklet tutkunu... Bu yönünü yakın çevresi dışında bilen sayısı çok değildir. Sanatçı, bu yönünü ortaya koyan bir program ile hayranlarının karşısına çıkmak için gün sayıyor Uğur Işılak...







"Rüzgarın Hikayesi" isimli yapımda motosikletiyle Türkiye'yi baştan başa geziyor; geçtiği her şehirde insanların hikayelerine dokunuyor, yerel mutfakları keşfediyor ve o şehrin insanlarıyla birlikte türkülere ses veriyor. Nevşehir, Trabzon, Elazığ, Erzurum, Rize, Samsun'da çekimleri tamamlanan ve Türkiye'nin dört bir yanındaki illerinde çekimlerine devam eden "Rüzgarın Hikayesi" programı, Anadolu'nun hem kültürel hem duygusal zenginliğini ekrana taşımayı hedefliyor. Gain'de her bölümde farklı bir coğrafyaya gidecek olan Işılak, müzikle yoğrulmuş samimi sohbetleri ve doğal görüntüler eşliğinde izleyiciyi Anadolu'nun kalbine davet ediyor. "Rüzgarın Yolculuğu", yalnızca bir gezi programı değil; insanın, doğanın ve müziğin ortak dilini arayan bir kültür yolculuğu...







FUJİ DAĞININ ETEĞİNDE UÇAN GÜVERCİN OLSAM...

Sosyal medyada gündem bu kez Japon milletvekili Masahisa Sato! Neden mi? Çünkü kendisi adeta İbrahim Tatlıses'in Japon versiyonu! Fotoğrafını görenler "İbo Tokyo'ya mı taşındı?" diye soruyor. Bıyık aynı, duruş aynı, o karizmatik bakışlar bile aynı... Tek fark, biri "Dom Dom Kurşunu" söylüyor, diğeri "Domo arigato" diyor. Adama 'İburahimu Tatorisesu', 'İbo Kawaises', 'Masahisa Tatlısesu' gibi isimler takıldı. Tatlıses'in sözlerinden ve türkülerinden "Yokohama'da Oxford vardı da biz mi okumadık", "Fuji Dağın eteğinde uçan güvercin olsam" gibi benzetmeler yapılıp geyikler havalarda uçuşuyor. Acaba Japon vekil bu yazılanlar sonrasında İbrahim Tatlıses şarkısı açıp dinlemiş midir çok merak ediyorum doğrusu...







HEPSİ ORADA

Sosyal medyada dönen o kadar komik videolar var ki bazılarında gülmekten gözümden yaş geliyor... "O isimleri bir arada görsek" dediğimde ise karşıma Hayrettin çıkıyor... Hayrettin, videoları sayesinde tüm Türkiye'yi güldüren isimleri tek tek bulup aynı stüdyoda toplamış. İzlemek büyük keyif...