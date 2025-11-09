ÖMER KARAHAN

Kariyerine İtalya Serie A devi Inter'de devam eden, A Milli Futbol Takımımızın tecrübeli kaptanı Hakan Çalhanoğlu, düğününde oynadığı zeybek dansını 8 yıl sonra profesyonelce gerçekleştirdi. Düğününde Çakal Çökerten Zeybeği oynayan Çalhanoğlu, doğup büyüdüğü Mannheim'daki dans topluluğunu ziyaret etti.







Eşi Sinem Çalhanoğlu ile dans ekibinin salonuna giden Hakan Çalhanoğlu, zeybek oyununda her zaman iddialı olduğunu söyledi. Ekip tarafından efe kostümü giydirilen Çalhanoğlu, profesyonellerle birlikte zeybek oynadı. Eşi Sinem Çalhanoğlu'nun bakışları eşliğinde figürlerini sergileyen Çalhanoğlu, eşine de bir sürpriz hazırladı. Aslen Giresunlu olan gurbetçi Sinem Çalhanoğlu'na jest yapan Hakan Çalhanoğlu bir ara horon da oynayarak hünerlerini sergiledi.







Hakan Çalhanoğlu, dans konusunda da kendine güvenini net olarak vurguluyor. Efe kostümünü giydiğinde kendini bambaşka biri olarak hissettiğini söyleyen Çalhanoğlu, zeybek üzerine birkaç kez daha eğitim alacağını belirtti. Çalhanoğlu, Mannheim'de Türk kültürünü yaşatmak için eğitim veren dans ekibinin yaptığı bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu belirtti.



HAYATTAYKEN ŞU İŞİ ÇÖZÜN ARTIK!

Türkiye'de bir sanatçı hayatını kaybettiğinde "Miras kavgası başladı" cümlesi, artık neredeyse her ünlü ismin ardından gelen bir ezber oldu. Ne yazık ki birçok sanatçının ardından aynı sahne yaşanıyor. "Kim ne kadar pay alacak?", "Evin tapusu kimde kalacak?", "Eserlerin telif gelirleri kime ait olacak?" soruları; anıların, sevgilerin, hatta saygının üstüne gölge düşürüyor. Vefatının üzerinden 11 ay geçmesine rağmen Ferdi Tayfur'un mirası yine gündeme geldi.







6 milyar TL'lik servet ve 45 milyon TL'lik yıllık telif gelir, 87 daire, çok sayıda arsa, Marmaris'te bir ada.. Ünlü sanatçının kızı Tuğçe Tayfur, "Babamın mal varlığı yeğenlerine geçti, biz dışarıda kaldık" diyerek açıklamalar yapıyor. 25 gündür yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek, yaşamla mücadele ederken hastanede ablaların miras kavgasına tutuştukları konuşuluyor. İbrahim Tatlıses'in mirasının dağılımına yönelik aldığı kararların diğer evlatları arasında huzursuzluğa neden olduğu öne sürülüyor. Liste uzuyor da uzuyor... O kadar sevimsiz bir durum ki bu... Hali hazırda hayattayken insanların evlatların ve varislerin arasında bu olayı hakkıyla halletmesi gerekiyor. Verecekse de vermeyecekse de hayattayken konunun halledilmesi gerekiyor. Bu kavgaların yıllardır veriliyor olması, o evlatların tutuştuğu kavgaların devamının gelmesi gerçekten çok sevimsiz... Miras sadece geride kalan mal değil, bir ömürlük emeğin anlamıdır. Bir sanatçının asıl mirası evler, arabalar, banka hesapları değildir. Onun gerçek mirası, halkın dilinde dolaşan şarkısı, sahnede bıraktığı anısı, insanlara kattığı duygudur.

Bir sanatçının ardından yapılacak en büyük saygı, onun bıraktığı eserlere sahip çıkmak, adını temiz tutmak ve onu sevdikleriyle değil, eserleriyle yaşatmaktır. Ama maalesef bizde ölenin ardından değil hayırla anmak bedduaya uzanan bir süreç oluşuyor. Gerçekten çok yazık...







TÜRK PADEL TARİHİNDE BİR İLK

9–16 Kasım 2025 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek dünyanın en büyük ve prestijli padel organizasyonu ile padelin önde gelen profesyonel sporcularını bir araya getiren Premier Padel Dubai P1 turnuvasına katılım hakkı ile Dilara Torssell Türk padel tarihinde bir ilke imza attı.

Torssell "Premier Padel gibi üst düzey bir organizasyonda yer almak benim için hem gurur hem de büyük bir sorumluluk. Türk bayrağını bu platformda dalgalandırmak, yıllardır emek verdiğim bu sporun en güzel ödüllerinden biri" dedi. Tarihe böyle anlar geçiyor olması gerçekten çok kıymetli...