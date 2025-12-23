ÖMER KARAHAN

Bugüne dek yapay zeka ile yapılan birçok çalışmayı şaşkınlıkla izledik. Özellikle müzik dünyası yapay zeka ile büyük bir imtihan içerisinde... Yapay zeka solistleri Esra ve Azado, ilk kez SABAH'ın dijital programında Mehmet Özkan'a konuk oldu.

Yapımcı Uğur Kopuz ile birlikte programa dahil olan yapay zeka solistlerin verdikleri röportaj, ilk kez olmasının yanı sıra sadece bir teknoloji gösterisi değil; aynı zamanda müziğin geleceğine dair güçlü bir vizyonun işaretiydi. Uğur Kopuz'un öncülüğünde 'Türkiye Yüzyılı Milli Müzik Hamlesi' kapsamında yapılan açıklamalar, bu vizyonun ideallerini netleştiriyor: Yapay zeka yazılımını milli enstrümanlarla harmanlayarak dünyaya duyurmak.

TOPRAKLARIMIZIN SESİ

Türkiye Yüzyılı Milli Müzik Hamlesi, yapay zekayı Batı'dan ithal bir kopya olmaktan çıkarıp bu toprakların sesiyle konuşturmayı hedefliyor. Bu, sıradan bir dijitalleşme hikâyesi değil. Bu, algoritmalara makam öğreten, kodlara kültür yükleyen bir meydan okuma. Bugüne kadar yapay zeka hep başkalarının müziğini taklit etti. Piyano çaldı, senfoni yazdı, pop söyledi. Şimdi ise ilk kez bağlamayı eline alıyor. Ney üflüyor. Kemençenin sızısını hesaplıyor.

Yapımcı Uğur Kopuz ve Yasin Korkmaz'ın geliştirdiği yazılım ile Esra ve Azado başta olmak üzere onlarca yapay zeka solisti sadece ses üretmiyor; Anadolu'nun hafızasını veriye dönüştürüyor. Eğer yapay zekayı kendi makamlarınla, kendi ritminle, kendi hikâyenle beslersen; ortaya çıkan ses de sana ait olur.

Kopuz, "Batı taklitçiliği ve popüler kültürün gölgesinde özünden uzaklaşıp özgün değerlerini yitirmeye başlayan müzik sektörümüzü bu projemizle, sazın, neyin, kavalın, udun, kemençenin, kanunun, tulumun, kemanın ruhuyla dijital çağda yeniden canlandıracağız" açıklamasında bulundu.

Milli Müzik Hamlesi tam olarak bunu yapıyor. Ruhunu ithal etmiyor, üretiyor. Böylece duyulan ses, yapay olabilir; ama taşıdığı kimlik son derece gerçektir. Bu yol kararlılıkla sürdürülürse, dünyanın kulak verdiği bir milli sesin doğuşuna tanıklık edebiliriz.



İSRAİL'İN KATLİAMINA 'DUR' DEMEK İÇİN...

İstanbul'da 2026'nın ilk gününde Gazze için büyük yürüyüş düzenlenecek. Yüzlerce sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Milli İrade Platformu, İsrail'in Gazze'deki katliamına "dur" demek için Galata Köprüsü'nde bir araya gelecek.

Milli İrade Platformu'nun organize edeceği eylem, sabah namazının ardından başlayacak. Yüzlerce kişinin, İstanbul'da Tarihi Yarımada'da bulunan camilerden namaz sonrası yürüyerek Galata Köprüsü'ne gelmesi planlanıyor. TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "İnsanlık ittifakına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" diyerek, 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde dünyaya güçlü bir mesaj vermek için milyonları bu buluşmaya davet etti. Erdoğan, Gazze'de yaşananların artık bir 'siyaset konusu' değil, insanlığın vicdanını ilgilendiren açık bir soykırım olduğunu söyledi.



ARKADAŞLARIM ÖLÜ BALIK OLDU

Çıkardığı 'İçim İçime Sığmıyor' single'ı ile adından söz ettiren Burak Aygün, sektördeki kıskançlık üzerine açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gün katıldığı bir programda şarkısını çıkardıktan sonra sanat camiasından arkadaşlarının kendisini üzdüğünü anlatan Aygün, "Duygusal açıdan burkuldum. Dostum dediğim birçok kişi benim şarkımı paylaşmadı, ölü balık taklidi yaptı" dedi.



VERİMLİ BİR YILDI

Yılın son günleri yaklaşırken birçok alanda istatistiksel paylaşımlar da ortaya çıkmaya başladı.

Sanat ayağında da hareketli bir yıl geçtiğini belirten Arzu Gündoğdu, birçok sergi yapıldığını ve tabloların sadece ülkemizde değil, dünyada bile gündem olduğunu söyledi.