ÖMER KARAHAN

Kariyerine İtalya Serie A devi Inter'de devam eden, A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, atv'nin Çarşamba akşamları yayınlanan 'Kuruluş Orhan' dizisi hayranı çıktı. Kuruluş serisini bugüne dek hiç kaçırmadan izleyen Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ile her hafta merakla yeni bölüm bekleyip boş kaldığı anlarda ekran karşısına geçiyor.







Dizinin o kadar fanı olmuş ki, onu dizinin müziğini evin içinde mırıldanırken bulduğunu söylüyor eşi Sinem Hanım... Bu, sıradan bir dizi alışkanlığından daha fazlası. Yurtdışında yaşayan birçok Türk gibi Hakan Çalhanoğlu da kültürel bağlarını diri tutan hikâyelere yöneliyor. 'Kuruluş Orhan'; mücadeleyi, sabrı ve bir inancın etrafında kenetlenmeyi anlatıyor. Sahada oyun kuran bir futbolcunun, ekranda 'kuruluş' fikrine ilgi duyması tesadüf sayılmaz.







Çalhanoğlu'nun sahadaki rolüyle ekrandaki hikâye arasında şaşırtıcı bir paralellik var. Biri oyunu kuruyor, diğeri devleti. İkisinde de strateji var, beklemek var, doğru anda hamle var. Belki de bu yüzden bu hikâye ona çok tanıdık geliyor. Futbolcuları çoğunlukla istatistiklerle ve skorlarla konuşuruz. Oysa bu tür küçük detaylar, onların da bizim gibi hikâyelerle bağ kurduğunu gösteriyor. Bu futbolun ötesinde bir aidiyet duygusu olsa gerek.







GENÇ KUŞAĞIN GÖZDESİ

Göksel Kayahan, genç yaşta oyunculuğa adım atmış, kariyerini disiplinli ve istikrarlı biçimde inşa eden bir tiyatro ve dizi oyuncusu. İstanbul doğumlu olan Kayahan, spor yönetimi eğitimi almasına rağmen çocukluk yıllarından itibaren sahneyle bağını hiç koparmamış; henüz 12 yaşındayken profesyonel set deneyimi yaşamış...

Artık onu son günlerin reyting rekortmeni atv dizisi A.B.İ.'de görüyoruz. Uzun zamandır dikkatimi çeken genç oyuncunun böylesine güçlü bir hikayede yer alması beni sevindirdi... Kayahan için oyunculuk; şöhret ya da hızlı tüketilen popülerlikten çok, süreklilik, çalışma disiplini ve kendini geliştirme alanı... Spor kökenli eğitiminin kendisine kazandırdığı odaklanma ve dayanıklılık, set temposuna yaklaşımı, onu genç kuşak oyuncular arasında 'sessiz ama sağlam ilerleyen' bir profil haline getiriyor.







ROL BENİ BULACAK

Nilüfer Kurt ile karşılaştım geçtiğimiz gün Kapalıçarşı'daki yılın enleri ödüllerinde... Gecenin sunuculuğunu üstlenen Kurt'la oyunculuk üzerine sohbet ettik. "Oynayacağım rolün beni bulacağına eminim" diyordu... Tekliflerin geldiğini, seçici olduğunu söyleyen Kurt'un bakış açısını doğru buldum açıkçası...







MEHMETÇİK VAKFI VE BİR CAN BİR CANDIR DERNEĞİ'NE BAĞIŞ

Aralarında Çiğdem Sabancı, Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Tuğçe Peksayar, Arzu Kunt, Barış Tansever, Esin Demirören, Buket Taşdelen, Cem ve Hülya Kalyoncu, Burcu Şendir, Zeynep Yılmaz, Yılmaz Vural, Türkan Şerbetçi gibi cemiyet hayatının birçok ünlü ismi davette buluştu. Ev sahipliğini Gülşah Çınar'ın yaptığı Glow & Celebrity'nin birinci yıl gecesinde Konstantinos Martakis Türkiye'ye gelerek bu özel gece için sahne aldı.

Baloda Mehmetçik Vakfı ve Derin Mermerci'nin Bir Can Bir Candır Derneği'ne bağış yapıldı.