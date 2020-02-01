ÖZLEM AVCI

Hafta başında 'Aşk Tesadüfleri Sever 2' filminin basın gösterimine gittim. Herkesin kesinlikle bir şeyler bulacağı muhteşem bir film olmuş, tavsiye edilir. Müzik yazsam da sinemaya, hele böyle filmlere bayılırım. Gün geçmiyor ki filmler, iyi müziksiz olmasın. Bir şarkının filme katkısı o kadar büyük ki... Filmlerle gündeme gelen nostaljik şarkılar saymakla bitmez. Ayrıca yeni şarkılar da...

Filmler, müzikle içiçe geçmiş bir örgü şeklinde. Filmin ilk sahnesinde başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, 1970'li yıllardan, benim de ilk kez duyduğum bir şarkıyı seslendirmesiyle başlıyor: 'Bir Rüya Gördüm Dün Gece'. Şarkıyı araştırdığımda anonim yazıyordu. Ancak Nesrin Cavadzade, o kadar güzel yorumlamış ki; şarkının filmle birlikte yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz olmuş. Nesrin, o kadar başarılı ki. Daha önce Serenay Sarıkaya'nın muhteşem sesini yazmıştım. Nesrin de, Serenay'a, rakip çıkacak bir sese sahip. İkisinin de şarkı söylemesi şart. Oyunculuklarını konuşturan Nesrin ve Serenay'ın sesleriyle de varolmaları gerekir. Kariyerlerine müziği de eklemeliler. Ayrıca filmin diğer başrol oyuncu Elif Doğan da 'Bir Rüya Gördüm Dün Gece' şarkısının nostaljik versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Kendisi de benden tam not alıyor...



Teoman'ın orkestrası kazan kaldırdı

Rock müzik sanatçısı Teoman'ı, daha önce de yıllardır aynı şarkıları seslendirdiği, hiçbir üretiminin olmadığı, bu yüzden konserlerinin de hayli azaldığı için eleştirmiş; sanatçıların üretmesi gerektiğini yazmıştım. Bir süre önce de müziği bıraktığını açıklayan Teoman, sahnelere geri dönmüştü. Uzun zamandır yeni bir şarkı üretmeyen Teoman, yeniden tükenmişlik sendromuna girdiğini söylemişti.



YARI EMEKLIYIM

Teoman'ın "34 yıldır sahnedeyim. Bundan sonra 2 ay konser verip yılın gerisini dinlenerek geçireceğim. Yoğun çalışmak istemiyorum. Tükenmişlik yaşıyorum. Yarı emekliyim. Albüm yapmayacağım. Düet de istemiyorum" açıklamasını yapmasının ardından konuyu araştırdım, neden Teoman küsüp küsüp kaçıyor oyundan diye... Aslında işin gerçeğinin hiç de öyle olmadığını öğrendim. 52 yaşında alkolü bırakan Teoman, uzun süredir konser de vermiyor... Yeni şarkısı da yok. Sanatçı, tüm bu sebeplerin birikimiyle orkestrasını kırıp döküyormuş. Önüne gelene mobbing uygulayarak, "Sizi kovarım" diye tehditler savuran Teoman'a dört orkestra üyesi rest çekerek, 'Sen bizi kovamazsın, bir gideriz' demiş ve Teoman'la yollarını ayırmışlar. Ekip, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yapmış: 'Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız Teoman ekibi ile orkestra olarak yollarımızı tek taraflı ayırma kararı aldık. İyi, kötü günlerimiz ve büyük konserlerimiz oldu. Teşekkür ediyoruz. Yeni yolculuklarda buluşmak üzere.' Meğer Teoman, tükenmişlik sendromu bahanesiyle işi kıvırmaya çalışıyormuş, pes doğrusu...

