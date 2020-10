ÖZLEM AVCI

Gazeteci arkadaşım Ömer Karahan'ın geçen hafta kaleme aldığı Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) olayına ben de duyarsız kalmak istemedim.

Kobani olayları kapsamında MÜ- YORBİR'in genel sekreter yardımcılığı görevini yürüten Bircan Yorulmaz'ın geçtiğimiz günlerde tutuklanmasının ardından, duruma yönetimin ve üyelerin bu kadar duyarsız kalması gerçekten hayret verici. Ülkemizin içteki ve dıştaki düşmanlarına kucak açmanın bir başka şekli de sessiz ve duyarsız kalmaktır.



Yılda milyonların döndüğü MÜYORBİR çatısı altındaki yönetimin tepkisizliğini anlamak mümkün değil.

Ey para sen nelere kadirsin... Bu sessizliğin altında yatan tamamen kazandıkları paralar. Peki ya ülkenin bekası? Hiç mi önemli değil? İnsanların duygularını, sevinçlerini dile getiren müzik sektöründeki bu duyarsızlık neden? Umarım hatalarının farkındadırlar, umarım hak ve hukuk arayan bir çatı altında buluşan sanatçılar bu duruma el atar ve ses çıkarır.



Can hedefi 12'den vurdu

Müzik sektöründe 34'üncü yılını dolduran ve yaptığı her albümle dikkatleri üzerine toplayan Sibel Can, geçtiğimiz Ağustos ayında 24'üncü albümünü çıkardı. Can'ın albümüyle ilgili istatistikleri inceledim de; ünlü sanatçı gerçekten hedefi tam 12'den vurmuş. Herkesin single yaptığı bu dönemde Can, 10 yeni şarkısı ile müzikseverlere seslenmişti. Geçen hafta da son klibi 'Bil Diye Söylüyorum'u beğeniye sunmuştu. Sanatçının klibi 6 günde 1 milyon barajını aştı. Bu sadece Youtube'taki dinlenme sayısı, diğer dijital platformlarda da durum farksız. Sözü İsra Gülümser'e, müziği Waleed Saad- Ayman Bahgat Amar'a ait olan şarkının yanı sıra 'Yalnız Beni Sev' parçası 10 milyon, 'Hayat' adlı şarkısı 4 milyon, 'En Büyük Aşkım' ise 3 milyon kez dinlenmiş. Yani Sibel Can turnayı gözünden vurmuş.



'İki Satır' radyoların gözdesi

Gece hayatının en ünlü isimlerinden biridir Altay. 1997 yılında İzmir'deki gece kulüplerinde rüzgar gibi eserdi. Tırnaklarıyla bugünlere gelmiş ve en güzel şarkılara imza atmış bir isim. Alişan'ın 'Var ya' adlı şarkısı ile adını duyuran Altay'ın hitlerini çok az insan bilir. Ebru Gündeş'in seslendirdiği 'Evet', 'Sensizim' gibi pek çok şarkı da Altay imzalı. Yani Altay sadece şarkıcı değil, bir besteci aynı zamanda. İTÜ Batı Müziği Şan bölümü mezunu olan sanatçı, geçtiğimiz günlerde son şarkısı 'İki Satır'ı müzikseverlerle buluşturdu. Son günlerde yeni şarkıların bir elin parmağını geçmeyecek kadar olmasından dolayı Altay'ın single'ı tüm radyolarda en çok çalınan şarkı oldu.