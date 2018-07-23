AYŞE ÖZYILMAZEL

1. 'Kadının Bedeni, Kadının Bilgeliği': 100 küsur sayfalık 'kaynaklar' bölümünü saymazsak; kadın bedenine, kadının duygusal ve fiziksel sağlığına dair müthiş bilgiler içeren 835 sayfalık bir kitap. Satırların üstünü, altını çize çize okuyorum. Her kadına da okumasını tavsiye ediyorum.

Yazarı, Dr. Christiane Northrup. Butik Yayıncılık'tan çıkmış.

2. 'Sensiz Ben Ne Olayım': Yalın'ın 2018 yazına armağan ettiği şarkısı. Tam Yalın gibi; romantik, umut veren, aşkı çağıran ve tatlı... Müzik platformlarına düşer düşmez bir numaraya yerleşmiş bile.

3. Ece'nin Asaları: Bodrum'da dağ tepe yürürken kendime bir asa yapmaya karar verdim.

Tabii karar vermekle olmuyor, biraz da beceri lazım. Bambu bir sopa buldum; etrafına halat mı dolasam, sprey boyayla mı boyasam derken, bir arkadaşımdan Ece Gürol'u duyup onunla bağlantıya geçtim. Ece, işini gücünü bırakmış rengarenk ve kişiye özel asalar, bastonlar tasarlamaya başlamış. 10 gün içinde asalarımı Bodrum'a yolladı, görür görmez sevinç çığlıkları attım.

Meraklısıysanız bildirmek istedim. Instagram sayfası, Ecegurol.

4. Çavuşoğlu Gözleme: Bodrum Havaalanı'na doğru giderken, Milas Kazıklı Yolu-Bahçe Mahallesi'ne doğru sağa sapın; sağınız solunuz tarlalar, bahçeler...

1 kilometre kadar sonra, sağdaki Çavuşoğlu Gözleme'ye girin. Girmeden, Bodrum'a girmeyin. Anne ve kızları, bahçeden topladıkları sebzelerle salatalar hazırlıyor ve yediğim en güzel otlu gözlemeyi yapıyorlar. Ev ayranı ve anne usulü patates kızartması da bonusu.

5. Yalıkavak Pazarı: Ama bu kez perşembe günleri kurulan kıyafet pazarından bahsediyorum.

AVM AVM dolaş; böyle yazlık elbiseler, pantolonlar, bluzlar bulamazsın!

Bir arkadaşım, iki bavul doldurup çıkmış. Haa çok da ucuz değil ama yok yok. Aldığım çizgili tulumla Instagram'a fotoğraf koydum, mesaj üstüne mesaj; tulumu nereden almışım, nefismiş...

Söylüyorum: Yalıkavak Pazarı.