AYŞE ÖZYILMAZEL

Bodrum Belediyesi imzalı 'Sahilde evcil hayvan gezdirmek, denize sokmak yasaktır' tabelasını Ortakent halk plajında görünce hayvanseverler olarak şahlandık.

Ne demek evcil hayvanınızı sahilde gezdiremezsiniz, ne demek denize sokamazsınız?

Dünyanın her yerinde insanlar köpekleriyle plajlara gidiyorlar, beraber denize giriyorlar.

Zaten hayvanlara yapılan işkenceler sebebiyle canımız burnumuzda, sinirden ve üzüntüden kahrolmuş durumdayız.

'Bodrum Belediyesi'nin de yaptığı iş mi!' dedik...

Sonra belediyenin Basın Yayın Sorumlusu Fikret Hıdır beni arayıp durumu açıkladı.

Bodrum'da 50'nin üzerinde mavi bayraklı plaj bulunduğunu, bunların sekizinin belediyeye ait halk plajı olduğunu söyledi. Söz konusu tabelanın da Ortakent'teki halk plajının mavi bayrak kriterleri için koyulduğunu ekleyerek hatalarının, tabelaya 'Mavi bayrak plajları zorunlu kriterlerinin 23. maddesi gereğidir' yazmamaları olduğunu söyledi.

Esasen bu kriter Bodrum'daki tüm halk plajları için geçerli değilmiş. Belediyeye verilen yerlerin belli noktalarında evcil hayvanların kontrol edilmesi gerekliymiş.

Peki mavi bayrak neden önemli?

Eh, turizm açısından temiz deniz, temiz plaj demek tabii ki. Fikret Hıdır, Bodrum Belediyesi olarak hayvanlara ve çevreye sahip çıktıklarını, çokça çalışma yaptıklarını da belirtti.

Hatta Koyunbaba'da kısa süre içinde evcil hayvanların rahatça oynayabilecekleri bir plaj hazırlıyorlarmış.

Plajlara köpekleriyle gidenlerinse köpeklerinin dışkılarını toplamaları, başkalarına zarar vermemeleri adına kontrollerini eksik tutmamaları şart. Bunu da unutmamak lazım.

'Köpekleri seviyoruz ama sorumluluklarını almıyoruz' gibi bir şey olmaz.

Not: Mavi bayrak kriterlerini www.mavibayrak.org sitesinden okuyabilirsiniz.