AYŞE ÖZYILMAZEL

Resmen göz göre göre adam kayırıyoruz sevgili okurlar. Ama ne yapalım, suç bizim mi? Söz konusu adam Mehmet Günsür olunca elimizden bi'şey gelmiyor.

Yine magazinlere uyandık ve haftaya slip mayo giymiş, teknede dans eden bir adet Mehmet Günsür ve fotoğraflarıyla başladık.

Ah şu slip mayo!

Yıllar önce az yazmadım slip mayo giyen erkekleri.



ANTİPATİK

Sevgilim giysin ister miydim? Asla!

Nasıl demode, nasıl antipatiktir oooo.... Ay kimselere yakışmaz oooo. Hani dünyada slip mayo yakışan erkekleri saysan üçü beşi geçmez.

Kaslı vücut ister ama çok da kaslı değil, ince uzun olacak o vücut. İnce demişken, ince bacak ister ama kürdan gibi de değil.

Çokça da karizma ister hani. En iyisi bir erkeğin slip mayo topuna hiç girmemesidir.

Sevgilimizin slip mayo giyip plaja inmesi, biz kadınların kabusudur.

Kadınların füzo taytları gibidir erkeğin slip mayosu. Ah o modayı takip etmez, kıyafetlerimi anneme aldırırken genç kızlığımı yakan füzolar.

O zamanlar Mickey'li jeanler modaydı, Acun'un (Ilıcalı) Şaşkınbakkal'daki butiğinden alırdı ablamlar.

Kuyruğa girerlerdi.

Bense konuyla ilgisiz olduğumdan karpuz kol gömlekler mi dersin, füzo taytlar mı.... Normali yetmiyormuş gibi bir de fitillisini alırdı annem.

Ah anne ya! O yüzden ablam ve saz arkadaşları beni aralarına almaz, benden utanırlardı.

İşte slip mayo da o biçim bir lanet. Yüzde 100 kadınsavar.

Bir moda tercihi değil, bir hayat biçimi. Bir cesaret gösterisi değil, kalkışılmaması gereken bir hata.

Ve fakat gelin görün ki Mehmet Günsür'e çok yakışmış.

Ama siz o riske girmeyin beyler.

Eh kadın milletinin sağı solu belli olmaz; Mehmet Günsür olunca beğenir, size gelince 'Iyyy' çekiveririz.

Hafazanallah!