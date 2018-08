AYŞE ÖZYILMAZEL

Yaratıcılık=Yeni ve bir şekilde değerli bir şey oluşturma olgusu. Artı, kişinin kendini anlatmasının değişik yollarından biri.

İkinci kelimemiz ise fikir. Nedir fikir? Düşüncedir. Düşüne düşüne, beyninin içindeki birkaç bilgiyi birleştirmek suretiyle yepyeni bir fikir bulursun mesela.

Tabii zor şey yaratıcılık, zahmetli şey fikir. Amaaan kim uğraşacak değil mi?

Çalışacaksın, okuyacaksın, meraklı olacaksın, sağını solunu demet demet bilgilerle kuşatacaksın, bünyeyi boşa almaktan vazgeçip bir zahmet işe koyulacaksın vesaire.



?JUANES, CARDI B, JLO...

Zaten bizde fikir ve yaratıcılığın pek de önemi yok. Ay ne önemi olacak ki, kopyala-yapıştır, olsun bitsin. Hem Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek var mı canım?

Cevap veriyorum: Var canım.

Bakın şimdi bugünün manşetine... Yaptığı şarkılar, çektiği klipler milyonlarca kez dinlenen, izlenen, indirilen, benim de çok sevdiğim İrem Derici, yeni şarkısı 'Ben Tek Siz Hepiniz'e klip çekmiş. Klip, daha birinci haftasında YouTube'da 5 milyon kez izlenmiş.

Ben de izledim, şahane olmuş. Renkli, eğlenceli, modern ve parlak fikirlerle dolu klibi, yönetmen arkadaşımız Murat Joker mis gibi çekmiş. Çekmiş de, Kolombiyalı şarkıcı Juanes'in 'Pa Dentro' şarkısının videosundan sahneleri kopyalayıp İrem'in klibine yapıştırmış.

İrem'in direğe tutunup uçması, karpuzlar, karnından çıkan kelebekler, minderler arası tost şeklinde bir erkekle yatışı ve daha başkaları...

Durun durun, sadece 'Pa Dentro' değil, ben şu pembe fonda kafasına Afrika tarzı bağladığı eşarp ve sarı elbiseli kareyi de hatırlıyorum. Neydii? Hah! Cardi B'nin 'I Like It' klibiydi.

Yahu şu mangal sahnesi de gözümü ısırıyor; o da Jennifer Lopez'in 'Dinero'sundan kapılmış.

'Amaan ne var bunda!' demeyin. Çok şey var bunda. İrem'in klibinin maliyeti, su içinde 150-200 bin TL'dir. Şimdi bir yapımcı bu parayı ödeyip de başka kliplerden kopyalanm��ş sahnelerin olmasını ister mi? Aklı ve vizyonu olan istemez ama laf aramızda kalmasın, bizimkilerin çoğu bu işe bayılır.

Albüm çıkarttığım zaman çalıştığım bir yapımcı abimiz; masasına kurulmuş, yeni yaptığım şarkımı almış, duvardaki ekrana YouTube'dan Selena Gomez'in klibini açıp şarkımı üstüne çalmak suretiyle "Bak, gördün mü, aynı böyle bir klip çekeceğiz" demişti.

Sanırsınız o klip çekilince ben Selena olacağım, o da Selena'nın yapımcısı. Tabii sinir içinde bir toplantıyı daha terk etmiştim.



İYİ DE CANIM, ÇALIYORSUN

Ee peki yönetmenler, fotoğrafçılar farklı mı sanıyorsunuz? Klip çekmek istersin, yönetmenlere gidersin; yönetmenlerimizin yüzde 90'ı fikir kıtıdır.

Fikri sana buldurmaya çalışırlar. Senin işin yönetmenlik midir? Klibine fikir bulmak mıdır? Tabii ki, o nasıl söz! Menajerlikten asistanlığa, klipten sahneye, orkestradan paraya, kıyafetten çıkılacak yerlere kadar her iş senindir. Çünkü bizim müzik sektörümüzde işine sahip çıkmazsan yanarsın.

Çünkü kimse kendi işinin uzmanı, aşığı, bilinçlisi değildir.

Neyse... Bu konuya sonra devam ederim.

Fotoğraf işinde de böyledir. Bir dergi gelir, seninle çekim yapmak ister, fotoğrafçı elinde yabancı dergilerden beğendiği fotoğraflarla gelir, 'Şu tarz düşünüyorum' diye. İyi de canım, sen düşünmüyorsun ki, çalıyorsun.

Evet bu bir esinlenme değil, düpedüz hırsızlıktır. Fikir hırsızlığı diye bi' şey vardır ve medeni ülkelerde yaptırımı çok ciddidir.

Çünkü iyi fikir, öyle herkesin aklına şak diye gelmez!

Şimdi İrem'in bir şarkısının nakaratını yabancı bir şarkıcı alıp kopyalasa, o yapımcılar ve İrem ortalığı ayağa kaldırmaz mı? 'Şarkımı çaldılar' çığlıklarıyla dava açmaz mı?

Açar elbette! Açmalı da...

İrem'in ağzıyla yazarsam: Ee bu da aynı şey abla.



AMAN KİM ANLAYACAK Kİ!

Sizin bir haftada 5 milyon izlendi diye gurur duyduğunuz klibiniz, maşallah dünyada milyonlarca kere izlenmiş kliplerin ahenkle çalkalanmış bir kokteyli.

Eğer İrem Derici, klibindeki sahnelerin başka klipten araklanmış olduğundan habersizse, gitsin yönetmenin saçını başını yolsun.

Eğer bile bile kopyala-yapıştır işe razı olduysa, bir zahmet bize, kendisine hangi sebep ve motivasyonla çakma bir klibi layık gördüğünü açıklasın.

Hem de bu devirde 'Amaan kim anlayacak ki?' diye düşündüyse, İrem'in dünyadan haberi yok.

'Amaan anlarlarsa anlasınlar' fikriyle kamera karşısına geçtiyse de, İrem'in ne yaptığından haberi yok.

O ödenen paralara da, İrem'e de yazık olmuş. Bize arak işlerle gelmeyin; biraz düşünün, biraz üretin, biraz yenilik peşinde koşun. Bak, kamerayı kullanmayı biliyorsunuz, biraz da kafanızı kullansanız emin olun hem kendinize, hem sektöre faydanız olacak.

Böyle bir yere varamadığımız aşikar çünkü.