AYŞE ÖZYILMAZEL

Güzellik, beyinde uyuşturucu etkisi yaparmış. Oslo Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonucu öyle diyordu. Diyelim ki güzel bir kadın, erkeğin dikkatini kolayca dağıtıp onu aptallaştırabiliyor ve risk almasına sebep olabiliyormuş.



BU NASIL GENETİK!

Valla erkeği bilmem ama Defne Samyeli'nin Instagram sayfasında paylaştığı beyaz bikinili fotoğrafını gördükten sonra bir süre sabit bir noktaya bakakalıp uyuşmuşum, onu biliyorum! Böylesine fit ünlülere alışkın değil bu topraklar tabii, ayarlarımız bozuldu. Ve çaktırmadan kalkıp aynaya bakmadık değil... Bu nasıl bir azimdir ve genetiktir acaba?



CINDY İLE YARIŞIR

Tamam her gün spor yapıyor, tamam zaten Türkiye güzellerimizden biri ama 46 yaşında, 26 yaşındakilere büyük fark atar Defne Samyeli... Fiziksel güzelliğinin yanında enerjisi daha da güzel, oraya da dikkat çekmek isterim. Hep gülümsüyor, neşeli, şarkı söylerken eğleniyor, canı sanki kolay kolay sıkılmıyor ve şahane iki kızı var. Derin ve Deren, dünya çapında birer model olacak güzellikte. Bir de kendilerinden emin, cool anne ve cool kızları hallerini pek seviyorum. Top model Cindy Crawford ve çocukları Kaia ve Presley ile hiç korkmadan yarışır Defne-Deren-Derin üçlüsü. Gözümüzü bir an bile üstlerinden ayırmayacağımız ve daha onlardan bolca söz edeceğimiz kesin.