AYŞE ÖZYILMAZEL

Haber bu ya; Murat Boz, bir süredir ayrı olduğu sevgilisi Aslı Enver'e evlenme teklif etmiş. Aslı Enver de coşkuyla cevap vermek yerine düşünmek için süre istemiş.

İster mi, ister... İster de, benim aklıma şu takıldı: Bir kadın, evlenme teklifi karşısında niçin düşünmek için süre ister?

Teklif, eğer ayrılık döneminden sonra gelmişse belki hemen yelkenleri suya indirmiş olmamak için, adamı merak ettirmek ve bekletmek için... Biraz geç olsa da 'evet' diyecektir yani. Nazdır bu... Olabilir, bazen çok yakışır.

Ya da gerçekten sözlerinde samimidir ve düşünmek istiyordur. Bir iş anlaşmasını analiz eder gibi, 'Bu ilişki yürür mü, yürümez mi? Şartlar nasıl olacak?

Evlendiği kişiye güvenebilir mi?' gibi gibi konuları ipe dizecektir. Kafasına yatarsa da 'evet'...

Ha tabii, reddetmeden önce topu göğsünde yumuşatmak isteyenler de süre haklarını kullanırlar.

Bana sorarsanız; eğer başka bir ajandanız yoksa, evlenme teklifine süre isteyerek cevap verdiğiniz adamla asla evlenmeyin. Emin olun; o doğru kişiyse, zaten tereddüt etmeden kabul edersiniz.