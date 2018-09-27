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AYŞE ÖZYILMAZEL
27 Eylül 2018, Perşembe AYŞE ÖZYILMAZEL

Ver çocuğa köfteyi, makarnayı bak nasıl yiyor!

Sosyal medyada şöyle bir yazışma gördüm ve bakakaldım:
Anne 1 yazmış:
"Arya, iki gündür sadece akşamları yemek yiyor desem yeridir. Her şeye tavırlı. Kefirli, blueberry'li, muzlu, pekmezli, granola'lı smoothie yaptım onu bile yemedi." Anne 2 cevaplamış:
"Tanıdığım bir anne, donmuş mangoyu badem sütüyle cızlatıp dondurma gibi mişti soğuk soğuk; çok sevdi minik." Anne 3 atılmış: "Atlas da aynı... Kahvaltıda labne, salatalık, elma yiyor.
Öğlen çorba... Akşam da ballı cevizli porridge.
Dönemseldir belki, bizimki daha 13 months." (13 aylık yani) , sağlıklı beslenme işi dört bir yanımızı sardı. Kabul; beyaz un yemiyoruz, kızartmalardan kaçıyoruz, inek sütünden uzağız, smoothie'ler, granola'lar, kinoa'lar, ekşi mayalar falan bu uğurda hayatımızın baş tacı.
Tamam; anneler çocuklarını bildikleri en iyi ve en sağlıklı biçimde beslemek ister ama sizce de ipin ucu biraz kaçmamış mı?
Yahu küçücük çocuklardan ne istiyoruz ki...
Sen çocuğa o yemekleri verirsen, tabii ki sadece akşamları yer.
Ver bakalım çocuğa püreyi, köfteyi, makarnayı, bezelyeyi, yoğurdu, dolmayı, reçelli ekmeği, ıspanağı; yiyecek mi, yemeyecek mi?
Demiyorum ki; çocuğunuza yağı, kötü damgası yemiş karbonhidratı dayayın.
Ama onların yiyeceği yemeklerin de sağlıklı versiyonu yapılabiliyor.
Labne ve salatalıkla kahvaltı eden çocuk nedir yahu!
Ayarlarımız hep kaçık değil mi...

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