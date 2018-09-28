AYŞE ÖZYILMAZEL

Bir çeşit gelenekselleşmiş beyin ve çene sporu olarak, başkasının hayatını pek merak eder, üzerine de binbir yorum patlatmaya bayılırız.

En merak edilen iki konu ise şunlardır:

1. Kim kiminle beraber?

Nasıl tanışmışlar, neden beraberler, amaçları ne, kadın neyi kovalıyor, erkeğin eski sevgilisi bu duruma ne diyor, aldatma var mı, ilişki ne kadar sürer, evlenirler mi, evlenirlerse boşanırlar mı?

2. Kim ne kadar kazanıyor?

Gerçekten ne iş yapıyor, bir haltlar mı karıştırıyor, kötü şeyler mi yapıyor, güçlü birilerine mi yanaşıyor?

Bu ilişki-para gündemini konuşurken; kendini, hayatını, ahlak seviyeni, namusunu da masaya yatırmak var tabii. O çok para kazanıyor ama sen daha namuslusun.

Onun ilişkisi var ama sen kalbinin sesini dinlediğin için yalnızsın gibisinden. Bunların birbiriyle ne alakası varsa...

Gözlemlediğim kadarıyla; mutluluk ve başarı, alkıştan çok kıskançlık topluyor.

Misal Çağla Şıkel, ayda bilmem ne kadar para kazanıyormuş...

Bu konu elalemi germiş. Nasıl olurmuş? Yahu nasıl olacak! Kızı sosyal medyadan takip etseniz yeter.

Her gün Çağla'nın Instagram hikayelerine bakarken ben yoruluyorum. Sabah kalkıyor, çocuklarıyla ilgileniyor, çekime gidiyor, Youtube'a videolar hazırlıyor, sunuculuk yapıyor, defilelere çıkıyor.

Tabii ki o kadar kazanacak.

Bir kadının yorulmadan, aşkla çalışıp alın teriyle para kazanmasını çok seviyorum.

Tebrik Çağla, genç kızlara örnek olmak budur.