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AYŞE ÖZYILMAZEL
28 Eylül 2018, Cuma AYŞE ÖZYILMAZEL

Taksiciler Uber’e geçince...

Olanlar olacaktı tabii; her zamanki gibi iyi giden bir şey bozulacaktı.
Bozulmasa bize yakışmazdı zaten. Rahat ve güvenli yolculuk vâadi, şoförlere gideceğimiz yönü beğendirmek zorunda kalmamamız, araçtan inince yıldızlama sistemi olduğundan şoförlerin yolculara itinalı davranması sebebiyle kullandığımız 'in, kaba bir tarifle suyu çıkmış! Çünkü sarı taksi şoförleri de Uber'ciliğe başlamış.
Arkadaşımın düğününe giderken Uber çağırdım, ah çağırmaz olsaydım! Şoför daha dakika bir sinir içindeydi, yol boyu telefonla konuştu, girilmez yollardan girdi, kuyrukları sollayıp öne geçmeye çalıştı...
Bu arada oflamalar, puflamalar hiç eksik olmadı. İlk kez bir Uber şoförünü şikayet ettim. Sosyal medyada başka Uber kullanıcıları da, aynı şeyleri yaşadığını ve artık Uber kullanmanın bir anlamının/ farkının kalmadığını söylüyordu.
Araçların önemi yok; mesele işine ve müşterine saygında. Taksiciler, Uber'i de ele geçiriyor işte. Önlem alınmazsa, Uber yeni şoförlerinden dolayı büyük kan kaybedecek.

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