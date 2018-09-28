AYŞE ÖZYILMAZEL

Sinema seyircisinin, TV ve Netflix dizilerinin karşısından kalkıp sinemaya gitmeye ihtiyacı var.

İşimiz öyle kolaylaştı ki; evden çıkmadan en iyi dizileri, yeni çıkan filmleri şak diye izleyiveriyoruz.

Maalesef bir üşenme ve sinemadan uzaklaşma hali söz konusu. Ama filmi sinemada izlemenin üzerine keyif de tanımam. Tek başıma gündüz seansında film izlemeye de bayılırım.

Bu hafta seçtiğim filmin aslında kafası karışık: Hem komedi, hem gerilim, hem polisiye... Ama olsun; başrolde güzeller güzeli Blake Lively var. Filmin adı 'Küçük Bir Rica' (Simple Favor)... Gizemli, sağı solu belli olmayan, soğuk ve sıra dışı 'Emily' rolündeki Blake Lively'nin yanında, bekar bir vlogger anneyi oynayan Anna Kendrick var. Efendim; bizim kızlar, okul çıkışında çocukları sebebiyle tanışır.

'Stephanie' dört başı mamur bir annedir; yemekler yapar, Youtube'a videolar çeker.

'Emily' ise tam tersi. Bu ikili arkadaş olur...

'Emily', sürekli 'Stephanie'den çocuğunu okuldan alması için ricada bulunurken, bir seferinde kaybolur.

Sonrası olaylar olaylar...

'Stephanie'; geç bulup erken kaybettiği kankasını bulmaya çalışır. Zaman zaman komik, bir bakıyorsun polisiye, ordan ver elini gerilim... Filmi, iki kadının oyunculukları taşıyor.

Büyük beklentilere kapılmazsanız, patlamış mısır yemelik, Blake Lively'nin kostümlerini izlemelik, esasında tam kanepede izlemelik bir ev filmi. Ama biz ne yapıyoruz? Sinema sektörüne destek oluyoruz, koltukta yayılmacılık yapmıyoruz, filmi sinemada izlemeye devam ediyoruz.