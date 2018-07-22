PELİN KAYA

Hiç kuşkusuz 26 yaşındaki Dilara Fındıkoğlu, uluslararası arenada Türkiye'nin son dönemde çıkardığı yeteneklerden birisi. Sıra dışı ve kendine özgün tasarımlarını giyenler adeta dünya yıldızlar geçidi; Rihanna, Madonna, Lady Gaga, Bella Hadid, FKA Twigs ve daha niceleri. Ama kısa sürede büyük başarılara imza atan Dilara'nın başı şu günlerde dertte! Konuyu özetliyorum: 2017 yılında moda tasarım öğrencisi İspanyol asıllı Saul Lopez, stajyerlik için Dilara Fındıkoğlu'na mail yoluyla başvuru yapar. Başvurusunda çalışmalarının yer aldığı portfolyosuna da yer verir. Saul Lopez başvuru için cevap aldı mı, almadı mı bilinmez ama bir süre sonra Dilara Fındıkoğlu'nun koleksiyonu görücüye çıkar. Ve koleksiyonundan bir parça Saul Lopez'in başvuru için gönderdiği portfolyosunda yer alan tasarımlardan birine çok benzemektedir. Bu benzerliği gören Saul Lopez yaşadıklarını sosyal medyasına taşır. Bir çok yabancı moda/magazin/dergi/ünlü sayfasını da paylaşımından haberdar eder. Ve Dilara Fındıkoğlu'na karşı inanılmaz bir linç yarışı başlar. Emek ve fikir hırsızlığıyla suçlanan Dilara Fındıkoğlu'ndan ise tek bir açıklama dahi gelmez. Bu kadar soğukkanlı olmasını takdir ettim. Ama yine de 'Kriz çözümlerinde hâlâ en geçerli strateji sessiz kalmak mıdır?' diye düşünmedim değil.