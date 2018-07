PELİN KAYA

Bir süredir birlikte olan ünlü çift Öykü Karayel ve Can Bonomo evlendiler. Öykü'nün gelinliği, farklılığı ve duygusal detaylara sahip olmasıyla epey konuşuldu. Ama modaya biraz olsun meraklı olanlar, haklı olarak gelinliği pek de özgün bulmadılar. Çünkü Öykü Karayel'in tasarımcı kardeşi Ezgi Karayel'in elinden çıkan gelinlik iki ikonik gelinliğin birleşiminden oluşuyordu. Üst kısmı 'Sex and The City' dizisinde 'Carrie Bradshaw' karakterinin giydiği Vivienne Westwood tasarımı gelinliğini, alt tarafı ise Angelina Jolie'nin Valentino marka gelinliğini akıllara getirdi. Öykü'nün küçükken çizdiği söylenen gelin ve damat çizimleri gibi Angelina Jolie'nin gelinliğini de çocuklarının çizimleri süslüyordu.