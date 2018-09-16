PELİN KAYA

Yağız Sözmen- Yasemin Sengir çiftinin Versay Sarayı'ndaki düğünleri konuşulmaya devam ediyor. Zengin detaylar, bol sıfırlı rakamlar havalarda uçuşurken, Fransız bir reklamcı arkadaşımdan duyduklarım beni şaşırttı. Çünkü öğrendim ki, aslında Versay'da evlenmek o kadar da imkansız bir şey değilmiş. Dünyanın en zengin iş adamlarından Hintli çelik tüccarı Lakshmi Mittal'ın, 2004 yılında kızını Versay'da evlendirmesiyle, sarayın kapıları o zamandan beri düğünlere açıkmış. Ben geceden görüntüleri gösterdiğimde, bana bir anda "Burası sarayın L'Orangery bölgesi... Geçenlerde burada Fransız bir markanın ürün lansmanı vardı" demez mi! Tabii bir anda düğünün üstündeki 'imkansızlık' gölgeleniverdi. Ama ilk kez akıllara gelip hayata geçirilmesi açısından her zaman anılacak bir düğün olmaya da devam edecek. Bence bu yazımı okuyanlar, 2019 yazı için tuvalet hazırlamaya şimdiden başlasın. Elbet size denk gelecek bir Versay düğünü çıkacaktır...