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PELİN KAYA
06 Ocak 2019, Pazar PELİN KAYA

Kopyacılığa devam!

Blog yazdığım günlerde, Eda Taşpınar'ın, lüks markaların modellerinin benzerlerini terzisine diktirip sonrasında bunlara 'Benim tasarımım' demesine çok değinirdim. Hatta 2012 senesinde koskoca Chanel markasını bile ayağa kaldırdı. Yıllar geçti bloglar öldü ama Eda Taşpınar'ın kopyacılığı hâlâ devam ediyor. Durumu @extrafashionmagazine sayfasının beni etiketlemesiyle fark ettim. Taşpınar'ı, Azzaro markasından kadife bir pelerin ceketle görüyoruz. Azzaro diyorum çünkü markayı belirten kendisi ama model Azzaro'nun değil, Armani Prive'nin 2018 koleksiyonundan. Üstelik Armani değil, yine terziye diktirilen bir model. Armani diyemediği için böyle bir yol bulmuş kendine. Özlemişim Eda Taşpınar'ı ve kafa karıştırıcı lüks moda sevdasını...

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