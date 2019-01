PELİN KAYA

Kısa sürede dünya modasında büyük bir şöhret yakalayan Kiini bikinilerinin yaratıcısı İpek Irgit'ın başı bu aralar dertte. Tasarımlarının çalıntı olduğuna dair The New York Times'da çıkan bir makale, olayın ne kadar çetrefilli olduğunu ortaya koyuyor.



HATA YAPTI

İpek Irgit, Rio de Janeiro tatilinde bir arkadaşının üstünde gördüğü tığ işinden yapılmış bikiniyi çok beğenir. İşte o an Kiini markası doğar. Hemen şirketi kurar ve arkadaşının üstünde gördüğü bikinilere benzer modelleri Çin'de ürettirmeye başlar. 2013'te markanın tanıtımı yapılır. Tam da Instagram'ın hayatlarımıza daha fazla girdiği yıllar... Irgit, doğru dijital pazarlama teknikleriyle kısa sürede Kiini'yi sosyal medyanın en cool markaları arasına sokmayı başarır. En büyük dergilerin kapaklarında meşhur tığ bikiniler yer alır. Ünlü yıldızlar ise bikinilerle paylaşım yapma yarışındadır. 2015 yılına gelindiğinde Kiini'nin değeri 9 milyon doları bulur. Irgit, dünya devleri Neiman Marcus ve Victoria's Secret'a, benzer bikini yaptıkları için dava açar. Ve en büyük hatayı da burada yapar. Victoria's Secret, Irgit ile uzlaşmaya gider ve benzer bikinileri satıştan çeker. Neiman Marcus da tığ işi bikini tasarlayan başka bir markanın satışını iptal eder. Ama iptal edilen markanın sahibinin eşi, ABD'nin dişli avukatı Jason Forge'dir. Ve sonrası çorap söküğü gibi gelir. Forge'nin araştırması sonucu; tığ bikinilerin asıl yaratıcısı, Brezilya'nın sahil kasabası Trancoso'da yaşayan 61 yaşındaki Maria Solange Ferrarini'ye ulaşılır. Irgit, şu an Victoria's Secret ve Maria Solange'ın kendisine açtıkları davalarla uğraşıyor.