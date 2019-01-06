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PELİN KAYA
06 Ocak 2019, Pazar PELİN KAYA

Şans için Türk markasını seçti

Türk markaları adına güzel şeyler de yaşanıyor. Dünyanın en ilgi çeken ünlüsü Düşes Meghan Markle'ın parmağında Kısmet by Milka markasının 'Fatma'nın Eli' yüzüğü görüldü. Yüzüğün Meghan'a ulaşma hikayesi de hoş. İlişkilerinin başladığı dönemde ile yazı Kaplankaya'da geçiren Markle, otelin butiğinde Kısmet by Milka'nın yüzük ve bileziğini beğenir. Prens Harry, takan kişiye şans getiren ve kötülüklerden koruduğuna inanılan bu yüzüğü ve bileziği satın alır. Sonrasında da, karşımıza Markle'ın yüzüğü taktığı kare gelir.

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