PELİN KAYA

Aleyna Tilki'den buram buram trend kokan bir seçim. Son yıllarda dünya yıldızlarının da sıkça giydiği tüm vücudu saran body suit'lerden birini giymiş Aleyna. Jennifer Lopez, sahnede bu tarz kostümleri sık sık giyer. Hadid kardeşler de büyük davetlerde bu suit'leri giymekten kaçınmadı. Kim Kardashian ise bu trendi günlük hayata taşıdı. Aleyna da yaşına ve fiziğine uygun olan bu iddialı kıyafetin içinde en az yabancı yıldızlar kadar hoş görünmeyi başarmış. Hatta fiziğinin bu kadar güzel olduğunu da ilk kez bu kostümle fark ettim. Acaba 'Popo implantı mı yaptırdı?' diye aklımdan da geçmedi değil.