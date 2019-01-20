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PELİN KAYA
20 Ocak 2019, Pazar PELİN KAYA

Kayak şıklığı

Yazın plajlarda sergilenen estetik ve trend karelerin yerini kayak şıklığı almış durumda. Tabii sosyal medyanın da güçlenmesiyle eskiden çok da dikkat çekmeyen kayak şıklığı, şu günlerde atağa geçmiş durumda.
Dilan Çiçek Deniz ile başlayan 'Kayak yaparken de tarz olunabilir' trendini en üst noktaya çıkaran isim Yasemin Özilhan oldu. Kırmızı tulumu içinde öyle güzel kareler paylaştı ki hepsine hayran kaldık. Sayesinde aynı tulumu aynı kar botlarıyla giyen Marta Lozano diye birini de tanımış olduk.

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