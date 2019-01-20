PELİN KAYA

Burak Özçivit'in bir ödül törenindeki kıyafeti sosyal medyada hiç beğenilmedi. Mavi çizgili takım içine giydiği balıkçı yaka kazağıyla, kendisine yakışmayan saç ve bıyıklarıyla geçmişteki Burak'ı özlemle anar olduk. Ardından genç oyuncular Serkan Çayoğlu ve Kaan Yıldırım da aynı tarz kombinlerle görüntülenince, 'En iyi balıkçı yaka kombini ben yapacağım' yarışı mı var diye düşündük. Sosyal medya şimdilik Çayoğlu'nu en iyisi olarak belirledi. Bense 'İşte bu' diyeceğim bir kombin görmediğimden, önümüzdeki günlerde yeni denemeleri bekliyorum.