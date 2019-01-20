Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Pelin Kaya > Balıkçı yaka kazak modası
PELİN KAYA
20 Ocak 2019, Pazar PELİN KAYA

Balıkçı yaka kazak modası

Burak Özçivit'in bir ödül törenindeki kıyafeti sosyal medyada hiç beğenilmedi. Mavi çizgili takım içine giydiği balıkçı yaka kazağıyla, kendisine yakışmayan saç ve bıyıklarıyla geçmişteki Burak'ı özlemle anar olduk. Ardından genç oyuncular ve Kaan Yıldırım da aynı tarz kombinlerle görüntülenince, 'En iyi balıkçı yaka kombini ben yapacağım' yarışı mı var diye düşündük. şimdilik Çayoğlu'nu en iyisi olarak belirledi. Bense 'İşte bu' diyeceğim bir kombin görmediğimden, önümüzdeki günlerde yeni denemeleri bekliyorum.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN