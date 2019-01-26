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PELİN KAYA
26 Ocak 2019, Cumartesi PELİN KAYA

Celine Dion hiçbir defileyi kaçırmadı

Paris Couture Haftası, dünyaca ünlü isimlerin de en gözde moda etkinliklerinin başında geliyor. Chanel, , Dior, Valentino ve Armani Prive, yıldızları en ön sıralarda ağırlayan defileler arasındaydı.
Chanel defilesinde modaevinin yüzlerinden , maskülen tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekti.
Hiçbir defileyi kaçırmayan ünlü ise Celine Dion'du.
Geçtiğimiz moda haftalarına kıyasla bu sezon giydikleri çok daha şık ve zarifti.
Yine bütün sempatikliği ve doğallıyla gönülleri fetheden bir Celine Dion gördük.

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