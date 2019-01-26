PELİN KAYA

Moda anlamında yılın en hareketli günleri yaşanıyor. Erkek Moda Haftası'nın ardından başlayan Paris İlkbahar 2019 Couture Haftası'nda;

Chanel defilesi Grand Palais'de yarattığı dekorla yine çok beğenildi. Defile jet-set dünyasının efsanevi fotoğrafçısı Slim Aarons'ın vintage fotoğraflarını andıran havuz dekoruyla izleyenlerin nefesini kesti.

Özellikle tümü kristal işlemeli mayo gelinlik ve duvaklı bone büyük ses getirdi.

Gelinliklerde dikkati çeken bir diğer tasarım ise Celia Kritharioti'ye aitti. Lena Perminova'nın giydiği uçan balon duvaklı gelinlik, izleyenleri masal dünyasına götürdü.

Göz alıcı dokuların güçlü renk ve formlarla buluştuğu Valentino ve Giambattista Valli koleksiyonları, couture sevenleri mest etti. Valentino'nun mankenlerine uyguladığı kuş tüyünden kaş ve kirpikleri bakalım gelecek sezon makyaj trendlerine nasıl yön verecek?

Viktor&Rolf'un 17 parçalık koleksiyonunda ise tüm elbiselerin üstünde dönemi yakalayan evrensel sloganları görmek yüzleri gülümsetti. Sokak modasının ve sosyal medyanın çok seveceği bu modelleri, önümüzdeki günler birçok ünlünün üstünde göreceğimize eminim.