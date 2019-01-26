PELİN KAYA

Paris Erkek Moda Haftası ile başladığımız yeni koleksiyon maratonunda en merakla beklenen markaların başında Louis Vuitton ve Christian Dior geliyor.

Virgil Abloh, sokak modasının nabzını tutan Off-White markasında yarattığı tarzı, Louis Vuitton'da da göstermeye başladı. Louis Vuitton koleksiyonu beğenildi ama Off-White koleksiyonuyla başı büyük derde girdi. Koleksiyondaki sarı mont ve pantolon üstüne siyah graffitili parçanın, 16 yaşındaki genç bir tasarımcının çıkardığı Colrsbaby markasının tasarımına çok benzemesi sosyal medyada bomba etkisi yaptı. Erkek modası haftasının galibi en azından benim için Kim Jones oldu.

Christian Dior için hazırladığı koleksiyondaki her parça Dior kimliğine uygun, klas ve özgün bir erkeği yansıtıyordu