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PELİN KAYA
27 Ocak 2019, Pazar PELİN KAYA

Alışveriş arası uyku

Dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden , müşterilerine öyle bir hizmet sunuyor ki ağzım açık kaldı. Mağazalar arasında koşturmaktan yoruldunuz mu? Çaresi var; dinlenmek, uyumak için yatak kiralayabiliyorsunuz. Benzer hizmeti büyük havaalanlarında görmüştüm. Yolcu, uçuş saatine kadar kiraladığı yatakta uykusunu alabiliyor. Ama yorulacak kadar alışveriş yapıp dinlenmek istemek işi başka bir boyuta taşımış. Üstelik torbalarınızı yatağın altına yerleştirebiliyorsunuz. İstediğiniz yastık tipini seçebiliyorsunuz. En güzeli ise azalan cep telefonunun pilini şarj edebiliyorsunuz.

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