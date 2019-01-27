PELİN KAYA

Rihanna, kurucusu olduğu Fenty markasıyla yakaladığı başarıyı daha da büyütüyor. FentyXPuma ile çıktığı yolculuk, Fenty Beauty ile çıkardığı kozmetik ürünleriyle zirveye çıktı. SavageXFenty ile iç çamaşırı sektörüne de adım atan Rihanna, modanın hangi sektörüne el atsa başarıyı yakalıyor. Geçtiğimiz hafta taktığı gözlüklerde Fenty yazması, yakında gözlük koleksiyonu çıkartacağının habercisi oldu. Birkaç gün sonra ise haber ajanslarına beklenen haber düştü. Dünyanın en büyük lüks marka grubu LVMH altında Fenty'nin gözlük koleksiyonu geliyormuş. Belli ki Rihanna, modada yakaladığı başarıdan mutlu. Ama benim gibi fanlarının yeni bir albüm beklediğini söylemek isterim.