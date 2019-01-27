PELİN KAYA

Dünyanın en büyük yıldızları, sahne performanslarında Nedo by Nedret Taciroğlu markasını seçiyor. Dantel dendi mi akla ilk gelen markamız olan Nedo, star listesine Lady Gaga'yı da ekledi. Las Vegas'taki Jazz&Piano performansında giydiği elbisesiyle büyük beğeni toplayan Lady Gaga, koleksiyondaki en şık modellerden birini seçmiş. Geçtiğimiz ay da ünlü yıldız Gwen Stefani, James Corden Show'a Nedret Taciroğlu tasarımı elbisesiyle katıldı. Üstelik Gwen Stefani, uzun zamandır markanın en büyük fanlarından. Aslında bu işler o kadar zor ki! Kontak ismi bulmak, iletişime geçmek, uygun modeli seçmek, elbiseyi ulaştırmak, gönderilen binlerce elbise içinden stil danışmanının ya da yıldızın beğenmesini beklemek... Başardığınızda da ödülü büyük bir gurur ve mutluluk. Tebrikler Nedo, devamını da bekliyoruz.