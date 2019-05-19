PELİN KAYA

Dior, dijital pazarlamada fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sene Saddle model çantasıyla aynı stratejiyi uygulamıştı.

Bir anda en fazla takipçiye sahip sayfalarda Saddle modelini görmeye başlamıştık. Paylaşımlar öyle kilit sayfalarda ve o kadar fazla yapılmıştı ki, bu model hâlâ moda dünyasının en favori çantası olmaya devam ediyor. Marka, aynı stratejiyi yeni çıkardığı 30 Montaigne modelinde de uyguladı. Markanın yetkilisi benimle irtibata geçtiğinde tüm bilgileri verdi ve şunu da önemle belirtti:

Çantaların fotoğraf ve bilgileri sosyal medyada ancak 10 Mayıs Cuma günü ve Türkiye saatiyle 16.00'dan sonra paylaşılmalı. Ve Cuma günü bir anda ünlü tüm influencer ve moda sayfaları, Dior'un yeni modeli 30 Montaigne'i paylaşma yarışına girdi.

Bir gün içinde modaseverlerin hepsi yeni modeli öğrenmişti bile. Hafta içi Paris seyahatimde modele ismini veren Montaigne Caddesi 30 numaradaki Dior mağazasına uğradım. Çantalar talan edilmiş, sadece iki modelinden kalmıştı. Üstelik öyle ucuz parçalar da değil.

Kanvas olanlar 2 bin 950 dolar, deri olanlar ise 3 bin 550 dolar. Satış temsilcisiyle konuştuğumda öğreniyorum ki, yedi renkten istediklerini değil, neyi bulurlarsa onu alıyorlarmış. Çılgınlığın boyutunu siz düşünün.